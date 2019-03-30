Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 годуРИА Новости вчера в 19:49

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Читать в источнике
Михаил Саакашвили
Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости вчера в 19:49
с чего всё началось
В ходе интервью
 с украинским журналистом Дмитрием Гордоном Саакашвили был задан вопрос по поводу сделанной в 2008 году записи, на которой он разговаривает по телефону и одновременно жует свой галстук.
РБКвчера в 19:15

Подробнее о событии

Экс-президент Грузии Саакашвили признался в привычке жевать свой галстук

URA.Ruвчера в 22:15

Саакашвили пошутил о диете без галстуков

РЕН ТВвчера в 22:41

Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука

РБКвчера в 19:15

Саакашвили раскрыл обстоятельства появления кадров с жеванием галстука

Известиявчера в 20:51

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

РИА Новостивчера в 19:49

Саакашвили раскрыл тайну жевания галстука в прямом эфире

Газета.Ruвчера в 19:45

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

RT на русскомвчера в 22:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Спорт

На чемпионате России по биатлону состоятся гонки преследования

В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону, в рамках которого состоятся мужская и женская гонки преследования.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Пластический хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

Следственный комитет (СК) Кубани проверяет данные о лжехирурге с Украины, которая изуродовала более десяти женщин в Краснодаре.
Обновлено в 00:04
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Космос

Телескоп «Hubble» запечатлел самоуничтожение гигантского астероида

По оценкам астрономов, среди 800 тысяч известных астероидов, которые населяют пояс астероидов между Марсом и Юпитером, разрушения ЯОРП происходят примерно раз в год, и непосредственное наблюдение этого процесса предоставило астрономам особую возможность изучить состав астероидов.
Обновлено 28 марта в 12:33
Происшествия

Экс-сотрудники ГИБДД Забайкалья осуждены за оформление «конструкторов»

Бывшие сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Забайкальского края в составе преступной группы получали взятки за оформление документов на машины-конструкторы.
Обновлено вчера в 11:19
Политика

Минюст США обозначил сроки передачи конгрессу доклада Мюллера

24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 16:03
Авто

Новая марка NeuWai удивит инжинирингом

«NeuWai — это больше, чем просто новая марка, — говорит генеральный директор Songuo Motors Тим Шин — она привносит в автомобильную промышленность новую бизнес-модель, новые материалы и новую производственную стратегию».
Обновлено вчера в 05:36
Политика

СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле

В Венесуэле вечером 29 марта прозошло очередное масштабное отключение электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие

США указали на угрозу миру после высадки в Венесуэле военных из России

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя ситуацию в Венесуэле, заявил, что Соединенные Штаты будут рассматривать любой шаг по организации или расширению военных операций в Боливарианской Республике как прямую угрозу международному сообществу.
Обновлено вчера в 11:19
Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Общество

ДВФУ присоединится к акции «Час Земли»

В рамках акции в ДВФУ пройдут викторина, посвященная охране природы, экологическим проблемам и инициативам ООН и WWF.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Политика

Порошенко подсчитал боевые потери украинских военных в Донбассе

Обновлено вчера в 16:19
Политика

Гудков потребовал через суд отменить закон об оскорблении власти

Политик Дмитрий Гудков подал иск в Верховный суд РФ с требованием признать недействующим закон сенатора Андрея Клишас о неуважении к государству.
Обновлено вчера в 08:36
Армия и оружие

Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Обновлено в 01:38
Общество

Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Теннис

Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»

Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Украинский голодомор признали геноцидом в штате Луизиана

«Вслед за более чем двадцатью американскими штатами губернатор штата Луизиана Джон Белл Эдвардс выдал прокламацию о праздновании 85-й годовщины Голодомора 1932–1933 годов в Украине», — сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Виновника смертельного ДТП на Можайке доставят из Чечни в Москву

Обновлено вчера в 09:34
Политика

В Словакии начался второй тур президентских выборов

В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Футбол

Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио

Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром в Казани

По данным ведомства, водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Вооруженный солдат сбежал из части в Тверской области

Обновлено вчера в 01:25
Здоровье

В Дагестан поступят вертолеты с медоборудованием

Обновлено вчера в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное