Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 годуРИА Новости вчера в 19:49

с чего всё началось

Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Политика Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина Президент Украины Петр Порошенко является лучшим другом и главным партнером российского лидера Владимира Путина на Украине.

Армия и оружие Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".

Происшествия Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Борис Грачевский похудел на 23 килограмма Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.

Экономика С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.

Происшествия Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.

Шоу-бизнес Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.

Автоспорт Маттиа Бинотто: Наша скорость объясняется другим режимом работы мотора Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не стал преувеличивать значение скорости, показанной гонщиками команды в пятницу в Бахрейне.

Политика Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.

Гаджеты Sony закрывает мобильное подразделение Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Армия и оружие В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.

Баскетбол ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.