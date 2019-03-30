Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 годуРИА Новости вчера в 19:49

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
Читать в источнике
Михаил Саакашвили
Я же не знал, что я в прямом эфире. А когда человек остается наедине с собой, особенно в такой ситуации, как вы сказали, он может что угодно сделать.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости вчера в 19:49
с чего всё началось
В ходе интервью
 с украинским журналистом Дмитрием Гордоном Саакашвили был задан вопрос по поводу сделанной в 2008 году записи, на которой он разговаривает по телефону и одновременно жует свой галстук.
РБКвчера в 19:15

Подробнее о событии

Экс-президент Грузии Саакашвили признался в привычке жевать свой галстук

URA.Ruвчера в 22:15

Саакашвили раскрыл тайну жевания галстука в прямом эфире

Газета.Ruвчера в 19:45

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

RT на русскомвчера в 22:03

Саакашвили раскрыл обстоятельства появления кадров с жеванием галстука

Известиявчера в 20:51

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

РИА Новостивчера в 19:49

Саакашвили пошутил о диете без галстуков

РЕН ТВвчера в 22:41

Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука

РБКвчера в 19:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Обновлено вчера в 08:06
Культура

Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:41
Политика

Глава «Нацкорпуса» Украины назвал Порошенко другом Путина

Президент Украины Петр Порошенко является лучшим другом и главным партнером российского лидера Владимира Путина на Украине.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Борис Грачевский похудел на 23 килограмма

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено вчера в 03:17
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать

Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Кино

Актера Нодара Мгалоблишвили похоронят в тбилисском пантеоне

Обновлено вчера в 05:02
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Автоспорт

Маттиа Бинотто: Наша скорость объясняется другим режимом работы мотора

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто не стал преувеличивать значение скорости, показанной гонщиками команды в пятницу в Бахрейне.
Обновлено в 03:23
Религия

Когда отмечается Алексей Теплый и что предрекает этот день

Обновлено 28 марта в 10:11
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты

Sony закрывает мобильное подразделение

Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Здоровье

Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки

Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Политика

Медведев прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 09:36
Спорт

Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России

Обновлено в 04:03
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой обратился к адвокатам на фоне травли

Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве и наследовании

Обновлено в 00:29
Игры

Глобальные продажи SEGA Mega Drive Mini начнутся в сентябре

Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая

В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено вчера в 01:31
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Четыре человека спасены из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Из дома началась эвакуация жильцов, из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли четырех человек.
Обновлено вчера в 20:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное