Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстукРИА Новости 19:49
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:14, Ашберн
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено в 20:26
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Космос
На Луне обнаружена собственность инопланетян – исследователь
У западной стены кратера Аристархус исследователь нашел инопланетную базу, которую НАСА хочет скрыть.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая
В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Как сообщает The Verge, Apple отказалась от беспроводной зарядки AirPower, сославшись на трудности с достижением «высоких стандартов» компании.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр
Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) объявила о том, что 29 марта в Венесуэле состоялось открытие учебно-тренировочного вертолетного центра, который был создан при участии российских специалистов, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 16:34
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено в 21:43
Политика
Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:12
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено в 17:53
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
Обновлено в 13:17
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Общество
Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено в 19:45
Футбол
«Мутко против»: «Рубин» задолжал Бердыеву 65 млн рублей
Казанский «Рубин» задолжал главному тренеру команды Курбану Бердыеву 65 млн рублей, сообщает телеграмм-канал «Мутко против».
Обновлено в 13:01
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286.
Обновлено в 11:27
Политика
Джо Байден оказался в центре скандала, понюхав немытые женские волосы
Женщина отмечает, что не стала в тот день мыть волосы, но постаралась привести себя в порядок.
Обновлено в 21:23
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Политика
Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300
Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300.
Обновлено в 16:02
Футбол
ПСЖ поборется с МЮ за Дугласа Косту
Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за бразильца 60 миллионов евро.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Игрок сборной Италии попал в ДТП
Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport.
Обновлено в 16:49
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы
Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд
В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.
Обновлено в 02:33
Общество
Правительство Перу ввело режим ЧС на 15 дней
В Перу правительство объявило режим ЧП на 15 дней в районе Чайуаюачо в регионе Апуримак.
Обновлено в 18:53