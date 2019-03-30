Саакашвили объяснил, почему жевал галстукРИА Новости 19:49

с чего всё началось

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью изданию "Гордон" объяснил, почему жевал галстук во время телевизионного эфира в ходе конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Политика Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.

Космос На Луне обнаружена собственность инопланетян – исследователь У западной стены кратера Аристархус исследователь нашел инопланетную базу, которую НАСА хочет скрыть.

Армия и оружие В США не исключают удар по России в ответ на нападение Китая В США не исключают возможности нанесения удара по России в случае нападения Китая при помощи новой крылатой ракеты, замаскированной под грузовой контейнер.

Гаджеты Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower Как сообщает The Verge, Apple отказалась от беспроводной зарядки AirPower, сославшись на трудности с достижением «высоких стандартов» компании.

Армия и оружие Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) объявила о том, что 29 марта в Венесуэле состоялось открытие учебно-тренировочного вертолетного центра, который был создан при участии российских специалистов, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Общество Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.

Политика Президент РФ наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Глава российского государства Владимир Путин наградил спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Политика «Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.

Общество Умер журналист Максим Ковальский Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.

Общество Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».

Политика Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Общество Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.

Политика Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286.

Политика Джо Байден оказался в центре скандала, понюхав немытые женские волосы Женщина отмечает, что не стала в тот день мыть волосы, но постаралась привести себя в порядок.

Технологии Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.

Политика Госдеп объяснил присутствие военных РФ в Венесуэле помощью с С-300 Присутствие российских военных на территории Венесуэлы. вероятнее всего, связано с налаживаем работы зенитных ракетных систем С-300.

Футбол ПСЖ поборется с МЮ за Дугласа Косту Ранее сообщалось, что манкунианцы готовы заплатить за бразильца 60 миллионов евро.

Происшествия Игрок сборной Италии попал в ДТП Нападающий "Фиорентины" Федерико Кьеза попал в ДТП, сообщает Corriere dello sport.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Происшествия В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы Как сообщает генеральная прокуратура страны, осужденные получили в общей сложности более 6 тыс. лет тюрьмы.

Армия и оружие В России создают уникальный высокоточный артиллерийский снаряд В России создают высокоточный управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, который не имеет аналогов в мире, заявил управляющий директор предприятия-разработчика боеприпаса КБ Точмаш им. Нудельмана Валерий Макеев.