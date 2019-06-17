Саакашвили объяснил отсутствие на Украине современных зданийТелеканал 360° вчера в 18:14

с чего всё началось

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что причина отсутствия на Украине современных зданий и красивой архитектуры заключается в коррупции. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Финансы Эксперт спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа Эксперт из компании "БКС Брокер" Сергей Гайворонский спрогнозировал рублевые курсы доллара и евро к началу августа на фоне решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 7,5%.

Политика Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

Армия и оружие Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия Количество ядерного оружия в мире сокращается благодаря усилиям России и США, наряду с этим обладающие этим оружием страны продолжают его модернизировать, следует из данных, опубликованных в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на сайте организации.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Политика Болтон заявил, что Мадуро заключил с Россией оборонный контракт Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").

Политика Индия начала торговую войну с США Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.

Происшествия С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.

Общество СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Происшествия В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.

Общество Склон стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя Склон возле стадиона «Волгоград Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года, размыло после дождя.

Общество Более 250 туров с начала года: что можно узнать на экскурсиях по станциям метро С начала года более 2,5 тысячи москвичей и гостей столицы посетили экскурсии по станциям московского метро, которые проводят аккредитованные гиды.

Футбол Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».

Кино Объявлены победители «Кинотавра» В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".

Футбол «ПСЖ» может продать Неймара в случае выгодного предложения Как утверждает L’Equipe, в случае крупного предложения за 27-летнего игрока руководство парижан не будет противиться его трансфера.

Политика Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.

Происшествия Журналисту Голунову предоставили защиту Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.

Армия и оружие Тихоокеанский флот уничтожил противника в Японском море Противолодочные корабли Тихоокеанского флота атаковали торпедами и глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.17 июня в акватории залива Петра Великого пять противолодочных кораблей Тихоокеанского флота отработали задачи по поиску, слежению и уничтожению субмарины условного противника.

Экономика Детскому питанию меняют таможенный режим Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.

Политика Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.

Происшествия В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Гаджеты IKEA тоже решила потроллить Apple и ее новый Mac Pro Напомним, что американская компания Apple в рамках WWDC 2019 показала новый Mac Pro, в котором дизайн многим напомнил обычную терку.