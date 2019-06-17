Политика
Саакашвили объяснил отсутствие на Украине современных зданийТелеканал 360° вчера в 18:14
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что причина отсутствия на Украине современных зданий и красивой архитектуры заключается в коррупции. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
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с чего всё началось
В эфире «112 Украина» политик сообщил, что сейчас в стране просто нет ни одного города с современной архитектурой, и он убежден, что это связано именно с коррупцией.ТК Звездавчера в 17:36
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Саакашвили: современная архитектура отсутствует на Украине из-за коррупции
Московский Комсомолецвчера в 16:00
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