Саакашвили объяснил отсутствие на Украине современных зданийТелеканал 360° 18:14

с чего всё началось

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что причина отсутствия на Украине современных зданий и красивой архитектуры заключается в коррупции. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

Общество Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.

Происшествия В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Происшествия Журналисту Голунову предоставили защиту Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Политика Помпео допустил применение военной силы против Ирана США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Наука В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет В результате были обнаружены четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет.

Экономика «Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").

Футбол L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.

Политика Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте» Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.

Политика Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Экономика Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».

Армия и оружие В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия "Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - приводятся в ежегоднике слова исследователя СИПРИ Шэннона Кайла.

Авто Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.

Авто Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.

Армия и оружие CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.

Общество Циклон оставил без электричества жителей нескольких районов Сахалина Жители нескольких населенных пунктов на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды.

Хоккей Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.