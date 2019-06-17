Политика
Саакашвили объяснил отсутствие на Украине современных зданийТелеканал 360° 18:14
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что причина отсутствия на Украине современных зданий и красивой архитектуры заключается в коррупции. Об этом политик рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В эфире «112 Украина» политик сообщил, что сейчас в стране просто нет ни одного города с современной архитектурой, и он убежден, что это связано именно с коррупцией.ТК Звезда17:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Саакашвили: современная архитектура отсутствует на Украине из-за коррупции
Московский Комсомолец16:00
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Общество
Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию
Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено в 22:35
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено в 17:46
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Политика
Помпео допустил применение военной силы против Ирана
США рассматривают все варианты противодействия Ирану, в том числе силовой. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 16:57
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Наука
В Китае нашли следы динозавра, которым около 100 миллионов лет
В результате были обнаружены четыре окаменелых следа динозавра возрастом около 100 миллионов лет.
Обновлено в 21:18
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено в 18:31
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено в 20:06
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено в 08:37
Политика
Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами
Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено в 21:33
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
В СИПРИ рассказали о продолжении модернизации странами ядерного оружия
"Перспективы продолжения оговоренного сокращения российских и американских ядерных сил становятся все менее вероятными с учетом политических и военных разногласий между двумя странами", - приводятся в ежегоднике слова исследователя СИПРИ Шэннона Кайла.
Обновлено в 20:35
Авто
Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Общество
Грозы и град: синоптики предупредили о непогоде 17 июня в Кузбассе
Грозы, ветер и град: синоптики предупредили о непогоде в понедельник, 17 июня, в Кузбассе.
Обновлено в 19:48
Авто
Составлен ТОП-3 лучших кроссоверов с пробегом и десятилетней историей
Редакция издания «Автоновости дня» определила «тройку» лучших десятилетних кроссвенов с пробегом на отечественном авторынке.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток
После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено в 21:17
Общество
Циклон оставил без электричества жителей нескольких районов Сахалина
Жители нескольких населенных пунктов на Сахалине остались без электроснабжения из-за непогоды.
Обновлено в 22:31
Хоккей
Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Обновлено в 19:25
Единоборства
Дмитрий Кудряшов проиграл досрочно Илунге Макабу
Обновлено в 11:43
Политика
Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.
Обновлено в 20:41