Саакашвили о возвращении на Украину: потерплю еще немножкоВестник Кавказа вчера в 16:31

"Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания", - цитирует сообщение Саакашвили в Facebook РИА Новости.

Саакашвили о возвращении на Украину: потерплю еще немножко

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