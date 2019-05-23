Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца маяREGNUM 14:26

По информации неназванных источников издания, самолёт с Саакашвили прибудет в Киев в ближайшую среду, 29 мая. Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Михаил Саакашвили в очередной раз сообщил, что рассчитывает вернуться на Украину, откуда он был выдворен в феврале 2018 года.
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Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину в ближайшие дни, сообщает
 агентство УНН со ссылкой на источники.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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