Политика
Саакашвили может вернуться на Украину до конца маяREGNUM вчера в 14:26
По информации неназванных источников издания, самолёт с Саакашвили прибудет в Киев в ближайшую среду, 29 мая. Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Михаил Саакашвили в очередной раз сообщил, что рассчитывает вернуться на Украину, откуда он был выдворен в феврале 2018 года.
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Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину в ближайшие дни, сообщает агентство УНН со ссылкой на источники.РБКвчера в 15:32
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