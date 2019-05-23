СМИ сообщили о дате возвращения Саакашвили на УкраинуБИЗНЕС Online вчера в 14:42

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину 29 мая, сообщает агентство УНН.

СМИ сообщили о дате возвращения Саакашвили на Украину

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