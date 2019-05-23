Саакашвили может вернуться на Украину до конца маяREGNUM вчера в 14:26

с чего всё началось

По информации неназванных источников издания, самолёт с Саакашвили прибудет в Киев в ближайшую среду, 29 мая. Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Михаил Саакашвили в очередной раз сообщил, что рассчитывает вернуться на Украину, откуда он был выдворен в феврале 2018 года.

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

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