Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфиреИзвестия 22:41

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ». Политики начали кричать друг на друга после слов Ляшко о проблемах семей с больными детьми.
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил
 перепалку с депутатом Верховной рады Украины Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
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Украинский юрист, политический деятель, журналист и редактор. Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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