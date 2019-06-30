Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфиреИзвестия 22:41

с чего всё началось

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ». Политики начали кричать друг на друга после слов Ляшко о проблемах семей с больными детьми.

Общество Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Происшествия Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.

Футбол Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.

Футбол Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ В ночь на 30 июня прошел первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ Гаити — Канада.

Общество Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.

Происшествия Паводок подтопил дома более 10 тыс. жителей Иркутской области Критический уровень воды в Ие в Тулуне - 700 см. Как ранее сообщалось, по данным на вечер субботы в 48 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

Политика Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.

Шоу-бизнес Мария Порошина поделилась отпускным снимком с детьми «С детьми», - кратко подписала снимок Мария Порошина и поставила смайлик в виде сердечка.

Политика BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Наука Нейроны зрительной коры оказались универсальными Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.

Футбол Зидан хочет, чтобы Кейлор Навас покинул «Реал» Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, сообщают испанские СМИ.

Экономика Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам В пояснительной записке к документу значится, что если ранее не было оговорено, по каким ценам — фактическим или прогнозируемым в регионах считался прожиточный минимум, то теперь в России будет введен единый стандарт расчета прожиточного минимума, что не позволит региональным властям занижать данный показатель.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.

Кино Кевин Костнер: принцесса Диана могла сняться в «Телохранителе-2» Американский актер Кевин Костнер рассказал о желании принцессы Дианы сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», пишет People.

Политика Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.

Политика На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.