Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфиреИзвестия вчера в 22:41

с чего всё началось

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ». Политики начали кричать друг на друга после слов Ляшко о проблемах семей с больными детьми.

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

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