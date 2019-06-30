Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфиреИзвестия вчера в 22:41
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ». Политики начали кричать друг на друга после слов Ляшко о проблемах семей с больными детьми.
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с чего всё началось
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Украины Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».Телеканал 360°вчера в 22:56
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