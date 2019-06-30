Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфиреИзвестия вчера в 22:41

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ». Политики начали кричать друг на друга после слов Ляшко о проблемах семей с больными детьми.
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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил
 перепалку с депутатом Верховной рады Украины Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Телеканал 360°вчера в 22:56

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Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

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Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Известиявчера в 22:41
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Олег Валерьевич Ляшко
Украинский юрист, политический деятель, журналист и редактор. Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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