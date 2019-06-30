Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфиреИзвестия вчера в 22:41

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ». Политики начали кричать друг на друга после слов Ляшко о проблемах семей с больными детьми.
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала «НАШ» поспорил
 с бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.
РБК00:47

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Видео перепалки Ляшко и Саакашвили в прямом эфире украинского ТВ

РЕН ТВ00:29
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Олег Валерьевич Ляшко
Украинский юрист, политический деятель, журналист и редактор. Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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