Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфиреГазета.Ru 01:04
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, ссора началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей, у которых есть больные дети.
Читать в источнике
Оценить194
с чего всё началось
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Украины Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».Телеканал 360°вчера в 22:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани
Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 11:15
Энергетика
На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+
Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Политика
Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ
Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Свыше 430 тысяч человек посетили «Армию-2019» за время форума
Обновлено вчера в 06:20
Автоспорт
Ферстаппен и Леклер встретятся со стюардами в 19:00 мск
Напомним, в борьбе за первое место Ферстаппен опередил Леклера, однако при этом вытеснил соперника на обочину и допустил соударение колёс.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Футбол
Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА
Обновлено в 11:23
Общество
Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала ведущих трэвел-шоу «Орел и решка»
«Орел и решка», пожалуй, является одним из самых популярных шоу о путешествиях.
Обновлено в 04:26
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Зенит» нацелился на защитника «Гамбурга»
«Зенит» планирует купить бразильского защитника Дугласа Сантоса, выступающего за «Гамбург».
Обновлено в 10:45
Авто
Эксперты составили топ-5 самых надежных спорткаров
Автоэксперты назвали пять самых надежных спорткаров в мире. В список вошли модели старше 15 лет.
Обновлено в 09:30
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Общество
Грузинские ученые обнаружили уникальную надпись на стенах храма X века
Уникальную надпись на древнегрузинском языке, датируемую X веком, обнаружили грузинские археологи на стенах церкви Кочало в Лагодехском заповеднике (край Кахети).
Обновлено в 07:19
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Сегодня, 29 июня, президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, которые вызвали сильные дожди.
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15