Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфиреГазета.Ru 01:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, ссора началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей, у которых есть больные дети.
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с чего всё началось
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил
 перепалку с депутатом Верховной рады Украины Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
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