Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфиреГазета.Ru 01:04

с чего всё началось

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, ссора началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей, у которых есть больные дети.

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

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