Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфиреГазета.Ru 01:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ". Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, ссора началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей, у которых есть больные дети.
Читать в источнике
с чего всё началось
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил
 перепалку с депутатом Верховной рады Украины Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Телеканал 360°вчера в 22:56

Подробнее о событии

Саакашвили и Ляшко устроили словесную перепалку в прямом эфире

RT на русском01:01

Ляшко предложил Саакашвили вернуться на родину ради «уголовного дела»

РБК00:47

Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

РИА Новостивчера в 21:37

Ляшко и Саакашвили устроили перепалку в прямом эфире

Телеканал 360°вчера в 22:56

Саакашвили и Ляшко устроили потасовку в прямом эфире

News.ruвчера в 22:46

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Известиявчера в 22:41

Видео перепалки Ляшко и Саакашвили в прямом эфире украинского ТВ

РЕН ТВ00:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:38, Вашингтон
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из эмирата, прихватив крупную сумму.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

Обновлено вчера в 14:45
Футбол

Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Самолет экстренно сел во Внуково ради спасения пассажира

Обновлено вчера в 14:24
Единоборства

Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO

Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.
Обновлено в 02:12
Общество

Астролог рассказала об опасностях надвигающегося «коридора затмений»

Астролог Василиса Володина сообщила о скором наступлении «коридора затмений» — периода времени между двумя близкими затмениями.
Обновлено 28 июня в 01:31
Общество

Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой

По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Футбол

Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
Обновлено вчера в 19:33
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Экономика

АФК «Система» проведет IPO одного из своих активов не ранее 2020 года

АФК «Система» готова провести первичное публичное размещение акций (IPO) одного из своих активов в 2020 году, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета директоров АФК Владмира Евтушенкова.
Обновлено вчера в 07:37
Общество

Крупнейший в мире аэропорт появился в Пекине

В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
Обновлено в 01:49
Здоровье

Чем летняя еда должна отличаться от зимней

Многие слышали о существовании таких понятий, как летний и зимний рационы.
Обновлено в 00:47
Политика

Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей

Обновлено в 01:42
Общество

Авиабилеты «Братск-Иркутск» подскочили в цене в три раза

Авиабилеты на прямые рейсы "Братск-Иркутск" подскочили в цене в три раза.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Авто

Автоэксперты назвали топ-3 знаковых моделей в истории Lada

Самые знаковые для «АвтоВАЗа» и всего российского автопрома модели под маркой Lada попытались определить специалисты.
Обновлено в 02:22
Хоккей

«Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону»

Обновлено в 01:39
Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен

Обновлено в 02:09
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов

Обновлено вчера в 20:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Валерьевич Ляшко
Украинский юрист, политический деятель, журналист и редактор. Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олега Ляшко, кандидат в президенты Украины на выборах 2014 и 2019 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное