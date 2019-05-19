Политика
Саакашвили дал Зеленскому странный совет по поводу отношений с РоссиейРЕН ТВ 00:07
Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили дал совет новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому по поводу отношений с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "НАШ".
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Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 08:39
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
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Здоровье
С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек
"С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ
Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:05
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Футбол
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Динамо»
Тренерские штабы «Енисея» и «Динамо» огласили стартовые составы на очную встречу команд в рамках 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:11
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Музыка
Лазарев отреагировал на отстранение белорусского жюри от «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019», шокирован отстранением белорусского жюри от голосования в финале музыкального конкурса.
Обновлено вчера в 18:58
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на Евровидении
Обновлено в 05:37
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Общество
В Башкирии на смену аномальной жаре пришел снег и град
Обновлено в 06:19
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Обновлено в 00:10
Авто
Ferrari отзывает две тысячи автомобилей с китайского рынка
Обновлено в 06:02
Политика
Мария Бутина записала видеообращение
Обновлено в 06:04
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Происшествия
Во Франции пожарные не могут 12 часов потушить подземную парковку
Пожарные города Бордо (Франция) не могут 12 часов потушить горящие автомобили на подземной парковке.
Обновлено в 04:47
Футбол
Головин принёс «Монако» победу в «матче жизни»
"Монако" до сих пор не обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, хотя до конца чемпионата остался всего один матч.
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым татарам
Обновлено вчера в 04:32
Футбол
Урал — Локомотив 2:2
Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Шоу-бизнес
Анна Семенович опубликовала анонс концерта со Стасом Костюшкиным
Анна Семенович порадовала фанатов анонсом совместного со Стасом Костюшкиным концерта.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве
Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Наука
Высокая физическая активность после 40 лет вредит суставам
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Политика
«Росатом» попросил Набиуллину стать «крестной матерью» ледокола
Госкорпорация «Росатом» обратилась к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой стать «крестной матерью» атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 06:12