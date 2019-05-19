Саакашвили дал Зеленскому странный совет по поводу отношений с РоссиейРЕН ТВ 00:07

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили дал совет новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому по поводу отношений с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "НАШ".

Саакашвили дал Зеленскому странный совет по поводу отношений с Россией

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