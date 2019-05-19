Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с МосквойREGNUM вчера в 22:55
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией. Такой совет дал ему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «НАШ». По словам Саакашвили, Москва «недоговороспособна».
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Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
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Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
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В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
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Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети»
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Саудовский король созвал арабских лидеров на экстренный саммит
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Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
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Футбол
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Обновлено вчера в 23:03
Общество
КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов
Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
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Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
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Ученые дают неутешительный прогноз: Солнце сделает Землю необитаемой
Обновлено вчера в 22:30
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Обновлено вчера в 14:04
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:27
Гаджеты
Samsung готовит начало продаж первого игрового ноутбука Odyssey
Компания Samsung представила игровой ноутбук Odyssey ещё в январе.
Обновлено вчера в 12:33
Единоборства
Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова
В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
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Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:36
Религия
РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана
Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио.
Обновлено в 00:13
Политика
Порошенко призвал предоставить автономию крымским татарам
Петр Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери
21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
«Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой
Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого в «консолидацию Европы»
Обновлено вчера в 15:48
Единоборства
Дос Аньос задушил Кевина Ли на UFC Fight Night 152
В американском Рочестере подошел к концу вечер боев Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 152, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Шоу-бизнес
«Хроники Нарнии» 9 лет спустя: главные герои изменились до неузнаваемости
После съемок в фильмах серии «Хроники Нарнии» поклонники думали, что главные актеры станут знаменитыми и составят конкуренцию голливудским звездам, но их судьба сложилась иначе.
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Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов
Год назад казанцы обыграли в финале как раз волейболистов Лубе Чивитановы.
Обновлено вчера в 14:46
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Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Экс-мэр Риги призвал Латвию готовиться к отмене санкций против РФ
Отстранённый от должности мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии отменить санкции против России и наладить диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Обновлено вчера в 16:02