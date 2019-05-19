Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с МосквойREGNUM вчера в 22:55

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией. Такой совет дал ему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «НАШ». По словам Саакашвили, Москва «недоговороспособна».
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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