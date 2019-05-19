Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с МосквойREGNUM вчера в 22:55

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией. Такой совет дал ему экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «НАШ». По словам Саакашвили, Москва «недоговороспособна».

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

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