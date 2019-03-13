Политика
Саакашвили анонсировал свое возвращение на УкраинуLenta.ru 07:54
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили планирует оказаться на территории Украины уже 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов.
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Я взял этот билет, потому что уверен, что Порошенко не пройдет во второй тур… А значит, ни один пограничник не станет выполнять его приказ, не пропускать меня на Украину.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикМосковский Комсомолец вчера в 18:51
с чего всё началось
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что он планирует вернуться в Незалежную в апреле, сразу после президентских выборов.Московский Комсомолецвчера в 18:51
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Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину: ждите в апреле
Московский Комсомолецвчера в 19:14
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