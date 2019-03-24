Политика

С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларовРоссийская газета 21:41

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов. Такую информацию озвучил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, подчеркнув, что кража осуществляется по указанию Вашингтона.
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С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

Российская газета21:41

В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

Телеканал 360°21:09

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

ТАСС19:30

Власти Венесуэлы оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

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Эхо Москвы20:10

Министр заявил о хищении $30 млрд со счетов Венесуэлы по указке США

Газета.Ru20:06

В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией

RT на русском20:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
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Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

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Политика

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Послы стран G7 направили письмо главе украинского МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить честную процедуру голосования на выборах президента Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на портал тнеБабель.
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Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
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Кино

В байопике про Элтона Джона оставят любовную сцену

Несмотря на разговоры о возможной цензуре, в биографический фильм об Элтоне Джоне «Рокетмен» будет включена гей-сцена с участием Тэрона Эджертона и Ричарда Мэддена.
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Ранее болгарские СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель председателя партии ГЕРБ Цветан Цветанов и министр юстиции Цецки Цачева приобрели в собственность апартаменты в элитном комплексе по цене намного ниже рыночной.
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ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
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Общество

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Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
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Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
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Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси

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Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
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Космос

NASA показало снимок Земли в день весеннего равноденствия

Обновлено в 10:15
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Первую серию финального сезона «Игры престолов» слили в сеть

В сети за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» появилась его первая серия.
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Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире

Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
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Армия и оружие

Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты

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Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
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Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

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Экономика

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
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Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным

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Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
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Приехавшая однажды "пожюрить" на конкурс эстрадной песни музыкальный руководитель Хабаровского ТЮЗа Елена Кретова обмолвилась, что ведет проект "Beatles kids".
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Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
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