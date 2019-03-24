Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларовРоссийская газета 21:41
За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов. Такую информацию озвучил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, подчеркнув, что кража осуществляется по указанию Вашингтона.
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Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов президента на Украине
Послы стран G7 направили письмо главе украинского МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить честную процедуру голосования на выборах президента Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на портал тнеБабель.
Обновлено в 10:11
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Политика
СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии
Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Кино
В байопике про Элтона Джона оставят любовную сцену
Несмотря на разговоры о возможной цензуре, в биографический фильм об Элтоне Джоне «Рокетмен» будет включена гей-сцена с участием Тэрона Эджертона и Ричарда Мэддена.
Обновлено в 10:48
Политика
Министр юстиции Болгарии подала в отставку из-за элитного жилья
Ранее болгарские СМИ опубликовали информацию о том, что заместитель председателя партии ГЕРБ Цветан Цветанов и министр юстиции Цецки Цачева приобрели в собственность апартаменты в элитном комплексе по цене намного ниже рыночной.
Обновлено в 11:16
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено в 22:40
Общество
Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства
Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Спорт
Тереза Йохауг: «Не хотела, чтобы Непряева упала»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объяснила, почему во время масс-старта на этапе Кубка мира упала россиянка Наталья Непряева.
Обновлено в 15:34
Хоккей
Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»
"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:16
Футбол
Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»
Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Космос
NASA показало снимок Земли в день весеннего равноденствия
Обновлено в 10:15
Кино
Первую серию финального сезона «Игры престолов» слили в сеть
В сети за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» появилась его первая серия.
Обновлено в 22:33
Наука
Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире
Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
Обновлено в 21:38
Армия и оружие
Россия предостерегла США от испытаний новой зенитной ракеты
Ранее стало известно о планах Пентагона испытать в 2020 году управляемую зенитную ракету SM-3 для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Политика
В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах
Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено в 22:00
Религия
Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге
Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Экономика
Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено в 21:58
Общество
Каким знакам зодиака повезет, а каким нужно быть осторожным
У ЛЬВОВ день наполнен самыми разными событиями, общением как с близкими, так и с малознакомыми людьми.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Музыка
Юные сахалинские вокалисты исполнили песни «Битлз» на бис
Приехавшая однажды "пожюрить" на конкурс эстрадной песни музыкальный руководитель Хабаровского ТЮЗа Елена Кретова обмолвилась, что ведет проект "Beatles kids".
Обновлено в 21:27
Наука
Учёные смогли победить слепоту с помощью вируса
Учёные из Университета Беркли смогли победить слепоту с помощью вируса. В их эксперименте участвовали мыши, пишет «Колмово.ру».
Обновлено 21 марта в 08:20
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено в 19:30
Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 02:34
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28