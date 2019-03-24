Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похищено 30 млрд долларовГоворит Москва 00:59
Министр отметил, что украденные миллиарды направлены «для финансирования террористических групп против Венесуэлы». На днях президент республики Николас Мадуро обвинил Дональда Трампа в краже у Венесуэлы 5 млрд долларов, предназначавшихся для производства лекарств.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
Обновлено в 00:19
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Порядка ста человек отравились в Хасавюрте
В Хасавюрте с различными симптомами отравления в центральную городскую больницу города поступили, по нашим данным, около 90 человек.
Обновлено вчера в 04:15
Политика
Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве
Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено 22 марта в 20:58
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах
В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.
Обновлено вчера в 11:37
Важное за сутки
Пародонтит может привести к импотенции
Исследователи заметили, что под воздействием бактерий и воспалительных молекул в деснах, которые поражены пародонтитом, развивается дисфункция некоторых клеток в кровеносных сосудах.
Обновлено 21 марта в 10:25
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Екатеринбурге на Объездной дороге Audi врезался в машину реанимации
Вечером 23 марта, в Екатеринбурге на перекрестке Объездной дороги и Светлореченской улицы водитель Audi врезался в карету скорой помощи.
Обновлено вчера в 14:41
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Российских журналистов не пустили в Киев
Российских журналистов, летевших в Киев из Риги, не пустили на Украину. Об этом 24 марта сообщает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 00:53
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В Пенсионном фонде России уточнили, что в списке граждан, имеющих право на получение двойной пенсии, находятся не только ветераны и жители блокадного Ленинграда, но и члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено 22 марта в 12:45
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Космос
Рогозин сравнил ракеты «Союз-2» и «Ангара» с автомобилями разных марок
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил ракету-носитель «Союз-2» с автомобилем марки «Жигули», а тяжелую «Ангару» – с «Камазом», передает «РИА Новости».
Обновлено 22 марта в 13:13
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено 22 марта в 13:21
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Транспорт
Власти Москвы передумали строить линию метро, потратив 6 млрд рублей
Власти Москвы решили не создавать новой длиннейшей линии метрополитена, в которой намеревались соединить Калининскую и Солнцевскую ветки.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи
Президент отметил, что это "необходимая помощь, в которой нуждаются малийцы, причем не только по причинам безопасности, но также для социального развития страны и восстановления инфраструктуры".
Обновлено вчера в 08:15
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Политика
Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек
Обновлено вчера в 11:39