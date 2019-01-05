В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.

с чего всё началось

Средняя ставка приблизится в январе к 10,5-11 процентам. В 2018 году ипотека была основным фактором роста продажи квартир. Это привело к достижению рекордов по количеству сделок.

С января проценты по ипотеке вырастут

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