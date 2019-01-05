В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.

с чего всё началось

Банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут и, по прогнозу, на 0,5 процента. Те же, что осторожничают, поднимут на 0,25 процента. Средняя ставка по ипотеке приблизится в январе к 10,5 -11 процентам.

С января проценты по ипотеке вырастут

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