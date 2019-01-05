Экономика
С января проценты по ипотеке вырастут
С января проценты по ипотеке вырастутLentaChel.ru03:51
Банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут и, по прогнозу, на 0,5 процента. Те же, что осторожничают, поднимут на 0,25 процента. Средняя ставка по ипотеке приблизится в январе к 10,5 -11 процентам.
LentaChel.ru03:51
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с чего всё началось
В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.Российская газетавчера в 04:00
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ЦБ РФ повысил коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом 10-20%
Финмаркет03 января в 04:29
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