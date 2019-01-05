Экономика

С января проценты по ипотеке вырастут
LentaChel.ru
03:51

Банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут и, по прогнозу, на 0,5 процента. Те же, что осторожничают, поднимут на 0,25 процента. Средняя ставка по ипотеке приблизится в январе к 10,5 -11 процентам.
LentaChel.ru03:51
с чего всё началось

С января проценты по ипотеке пойдут вверх

В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.
Российская газетавчера в 04:00

Подробнее о событии

Январский рост ипотечных ставок объяснил аналитик

Экономика сегодня03:02

С января вырастут проценты по ипотеке

Gorodvo.ru02:51

Ставки по ипотеке в России вырастут в январе 2019 года

АМИТЕЛвчера в 22:16

С января в России поднимут ставки по ипотеке

Алтапрессвчера в 06:22

С января проценты по ипотеке пойдут вверх

Российская газетавчера в 04:00

Объём выданных ипотечных кредитов на Дону вырос в 1,6 раза

ГлобалМСК.ру03 января в 09:33

ЦБ РФ повысил коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом 10-20%

Финмаркет03 января в 04:29
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Экономика

Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП

Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено в 09:28
Экономика

Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Обновлено в 08:45
Энергетика

Как взлетели и рухнули цены на нефть в 2018 году

Средняя цена нефти марки Brent в 2018 году составила $69,8, свидетельствуют данные терминала Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:57
Экономика

Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон

По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика

Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать

Основатель и владелец ведущей корейской компании компьютерных игр Nexon Ким Чжон Чжу принял решение продать все принадлежащие ему и его жене акции фирмы.
Обновлено в 07:31
Экономика

Аналитики рассказали, что ждет российские банки в 2019 году

Банки в 2019 году незначительно поднимут ставки по депозитам и кредитам, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики.
Обновлено вчера в 02:01
Экономика

Каждый пятый работодатель планирует повышение зарплаты сотрудникам

Каждый пятый работодатель планирует повысить зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, такие данные приводит сайт «kp.ru» со ссылкой на данные опроса портала Rabota.ru.
Обновлено вчера в 09:24
Экономика

Google увела от налогов $23 млрд через офшоры

Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы

Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году

Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено вчера в 07:39
Экономика

Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев

Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
Обновлено вчера в 04:50
Экономика

В 2018 году в Пакистане зарегистрировано на 43% больше новых компаний

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в декабре 2018 года Комиссия зарегистрировала 1130 новых компаний, что на 43% больше, чем за такой же отчетный период в 2017 году.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика

В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов

Парламентарий указал на ряд механизмов, помогающих сократить безработицу: госзаказ, который появился еще в советские времена, квотирование рабочих мест, налоговые льготы и субсидирование предприятий или рабочих мест.
Обновлено 03 января в 20:46
Экономика

Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6%

"Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 03:33
Экономика

Слабый прогноз Apple обрушил рынки акций Европы

Почти все фондовые индексы Западной Европы резко снизились 3 января из-за ухудшения прогноза по выручке компании Apple, которая объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone.
Обновлено вчера в 02:02
Экономика

Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства

Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено 03 января в 16:59
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