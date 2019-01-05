Экономика

С января проценты по ипотеке вырастут
LentaChel.ru
03:51

Банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут и, по прогнозу, на 0,5 процента. Те же, что осторожничают, поднимут на 0,25 процента. Средняя ставка по ипотеке приблизится в январе к 10,5 -11 процентам.
LentaChel.ru03:51
с чего всё началось

С января проценты по ипотеке пойдут вверх

В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.
Российская газетавчера в 04:00

Подробнее о событии

Январский рост ипотечных ставок объяснил аналитик

Экономика сегодня03:02

С января вырастут проценты по ипотеке

Gorodvo.ru02:51

ЦБ РФ повысил коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом 10-20%

Финмаркет03 января в 04:29

С января в России поднимут ставки по ипотеке

Алтапрессвчера в 06:22

С января проценты по ипотеке пойдут вверх

Российская газетавчера в 04:00

Объём выданных ипотечных кредитов на Дону вырос в 1,6 раза

ГлобалМСК.ру03 января в 09:33

Ставки по ипотеке в России вырастут в январе 2019 года

АМИТЕЛвчера в 22:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:42, Ашберн
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

Обновлено в 10:56
Происшествия

Во Франции прошла восьмая акция протестов «жёлтых жилетов»

Обновлено в 05:38
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Массовая драка случилась в студенческом общежитии в Москве

В студенческом общежитии Московского государственного строительного университета случилась массовая драка, несколько человек пострадали.
Обновлено в 11:48
Кино

Скончался народный артист Иван Бортник

Обновлено в 03:55
Происшествия

Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи

Два москвича погибли в результате схода лавины на сочинском горном курорте в районе Красной Поляны.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

Обновлено вчера в 20:16
Спорт

Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.
Обновлено в 09:59
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Обновлено в 10:50
Происшествия

Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве

«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей», — цитирует слова собеседника ТАСС.
Обновлено в 10:50
Политика

NASA отложило визит Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Спорт

Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте «Тур де Ски»

Обновлено в 08:41
Спорт

Российская саночница госпитализирована после падения на этапе КМ

Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Происшествия

ДТП в Пензенской области: погибли 4 человека

В Пензенской области на трассе столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль.
Обновлено в 12:35
Происшествия

Спасённый в Магнитогорске малыш начал дышать самостоятельно

11-месячный мальчик, которого нашли под завалами обрушившегося в Магнитогорске подъезда жилого дома, стал самостоятельно дышать.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Центральный детский мир в Москве эвакуировали из-за сообщения о пожаре

Обновлено в 10:10
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Кино

Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

Обновлено в 10:04
Политика

Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Хоккей

Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Обновлено в 04:24
Происшествия

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба в боулинг-клубе

В городе Торранс в американском штате Калифорния произошла стрельба в боулинг-клубе, есть пострадавшие, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
Обновлено в 05:56
Кино

Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 06:50
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Хоккей

«Спартак» разгромил «Сибирь», забросив семь безответных шайб

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась двумя матчами: в Москве, где "Спартак" встречался с "Сибирью", и Нижнекамске, где "Нефтехимик" принимал омский "Авангард".
Обновлено в 12:29
Кино

Актера Дыховичного похоронят в США

Актер Владимир Дыховичный, скончавшийся 2 января, будет похоронен в США. Об этом сообщила его мать Ольга Алексеевна.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Принц Гарри посетит учения в Норвегии по отражению «вторжения России»

Британский принц Гарри планирует посетить крупные учения в Норвегии, на которых будет отрабатываться противостояние «российскому вторжению».
Обновлено вчера в 22:33
Политика

Порошенко опубликовал текст томоса об автокефалии украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию томоса (грамоты о независимости) патриарха Константинопольского Варфоломея о даровании автокефалии новообразованной объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено в 09:16
Главное