Экономика
Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам. "Русипотека ежемесячно измеряет ставку предложения совокупно по всему рынку, в ноябре она была 10,21 процента, в декабре - 10,31 процент", - отмечает Гордейко.
Российская газетавчера в 04:00
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с чего всё началось
В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.Российская газетавчера в 04:00
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ЦБ РФ повысил коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом 10-20%
Финмаркет03 января в 04:29
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:46, Ашберн
Происшествия
Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве
Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили драку в общежитии.
Обновлено в 12:54
Спорт
Норвежский лыжник извинился за оскорбление российских спортсменов
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд извинился перед российскими спортсменами за оскорбление.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Названо число участников протестов «желтых жилетов» во Франции
Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. во Франции проходит очередная акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 15:04
Происшествия
Около Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Рядом с Филиппинами в акватории моря Сулавеси зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 23:47
Кино
Скончался народный артист России Иван Бортник
Актер Театра на Таганке, народный артист России Иван Сергеевич Бортник скончался на 80 году жизни в пятницу, 4 января.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:54
Происшествия
ДТП в Пензенской области: погибли 4 человека
ДТП произошло в субботу, 5 января, на 556 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Названа причина смерти Криса Кельми
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ
Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Спорт
Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске
Обновлено в 08:18
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Политика
На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Транспорт
Еще 14 станций метро планируют открыть в Москве до конца года
Обновлено в 05:47
Кино
Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище
"Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, похороны пройдут 8 января", – уточнила Апексимова.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО
Обновлено в 14:58
Происшествия
Два туриста погибли в результате схода лавины в горах Сочи
В горах Сочи в результате схода лавины погибли два человека. Об этом в субботу сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей
Обновлено в 10:56
Происшествия
Попытка прорыва: «желтые жилеты» в Париже выломали двери министерства
Полиция ответила слезоточивым газом: "желтые жилеты" вышли на улицы Парижа Отмечается, что митингующие пытались добраться до официального представителя ведомства Бенжамена Гриво.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
Обновлено в 15:18
Кино
В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева
Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:42
Происшествия
Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно
Десятимесячный ребенок, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.
Обновлено в 02:22
Политика
На появление «вдохновленного Путиным» парфюма отреагировал Песков
В Москве в продаже появился парфюм, на создание которого вдохновил президент России Владимир Путин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:55
Спорт
Большунов взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Комментируя результат гонки, Большунов отметил, что перед последним подъемом потерял скорость из-за разбитой лыжни.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин расстался с женой
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В очереди на КПП в Донбассе умерли два человека
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
США планируют оставить войска на юге Сирии на неопределенный срок
Власти США намерены оставить часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.
Обновлено в 13:43
Спорт
Фигуристка Медведева снялась в канадском художественном фильме
Двукратная чемпионка мира по одиночному фигурному катанию Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме под названием The Petrichor.
Обновлено в 15:00