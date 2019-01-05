Финансы
Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам. "Русипотека ежемесячно измеряет ставку предложения совокупно по всему рынку, в ноябре она была 10,21 процента, в декабре - 10,31 процент", - отмечает Гордейко.
Российская газетавчера в 04:00
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с чего всё началось
В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.Российская газетавчера в 04:00
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ЦБ РФ повысил коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом 10-20%
Финмаркет03 января в 04:29
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:34, Ашберн
Финансы
Китайский ЦБ принял решение снизить нормы резервирования для банков
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял решение об очередном снижении нормативов резервных требований для банков, рассчитывая поддержать таким образом рост объемов кредитования.
Обновлено вчера в 05:23
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено вчера в 07:39
Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
Один из основных российских фондовых индикаторов, индекс РТС, вырос выше 1100 пунктов впервые с 19 декабря, свидетельствуют данные биржевых торгов.
Обновлено вчера в 02:59
Финансы
Bank of America не исключает роста курса евро к доллару на 5-9%
Курс евро к доллару может по итогам текущего года вырасти на 5-9%, пишет валютный стратег Bank of America Анастасиос Вамвакидис.
Обновлено 03 января в 06:51
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал дочернюю структуру российского Сбербанка
Сумма составила почти 3,5 миллиона долларов.
Обновлено 02 января в 18:13
Финансы
Даже рост цен на нефть не поднимет рубль
Связано это не только с несовпадающими графиками рубля и нефти, но и с отсутствием перспектив роста, – сказал аналитик.
Обновлено вчера в 12:01
Финансы
Rabobank: курс доллара к лире может вскоре возобновить рост
Курс доллара к турецкой лире, возможно, сформировал важное дно и может вскоре возобновить рост, отмечают эксперты Rabobank.
Обновлено 03 января в 16:43
Финансы
ЦБ: жители Томской области хранят в банках 129 млрд руб
На начало ноября 2018 года жители Томской области, по информации специалистов, хранили в банках 129 миллиардов.
Обновлено 02 января в 06:00
Финансы
1000 рублей к пенсии: кто получит прибавку
Неработающие пенсионеры, которые получают в среднем 14 500 рублей, могут рассчитывать на свою законную 1000.
Обновлено 03 января в 12:00
Финансы
Доллар затаился, а евро грустит: курс валют в Молдове на четверг
Стал известен график работы банков на Новый год и Рождество >>> В минусе окажутся российский рубль и румынский лей, которые установятся на уровне 0,2456 в переводе на молдавское платежное средство и 4,199 в пересчете на нацвалюту.
Обновлено 02 января в 15:08
Финансы
Почему рынки облигаций ведут себя как-то странно
На рынке облигаций происходят странные вещи.
Обновлено вчера в 09:33
Финансы
Международные резервы Белоруссии за год снизились до $7,16 млрд
Национальный банк республики Беларусь зафиксировал снижение международных резервов страны до 7,16 миллиарда долларов на 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 20:20
Финансы
Цена золота выросла выше 1300 долларов за унцию
Стоимость преодолела порог в 1300 долларов за тройскую унцию на фоне усиления спроса на защитные активы.
Обновлено вчера в 05:46
Финансы
Первая биржевая сессия в Токио открылась снижением индексов
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) 4 января опустился на 3,56% по сравнению с закрытием 28 декабря, до отметки 19 301,28 пункта.
Обновлено 03 января в 20:32
Финансы
Где во Владивостоке выгодно купить и продать валюту 5 января
Центральный банк России установил следующий курс валют на 5 января: доллар США составляет 69.47 рубля, евро 79.46 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 4 января выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина 68,45 рубля, продать валюту выгодно в Примтеркомбанке и в оперкассе на Фокина за 67,00 рубля за один доллар.
Обновлено вчера в 23:09