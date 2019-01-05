Экономика

С января проценты по ипотеке пойдут вверх
Российская газета
вчера в 04:00

Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам. "Русипотека ежемесячно измеряет ставку предложения совокупно по всему рынку, в ноябре она была 10,21 процента, в декабре - 10,31 процент", - отмечает Гордейко.
Российская газетавчера в 04:00
с чего всё началось

С января проценты по ипотеке пойдут вверх

В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.
Российская газетавчера в 04:00

Подробнее о событии

Январский рост ипотечных ставок объяснил аналитик

Экономика сегодня03:02

С января вырастут проценты по ипотеке

Gorodvo.ru02:51

Ставки по ипотеке в России вырастут в январе 2019 года

АМИТЕЛвчера в 22:16

С января в России поднимут ставки по ипотеке

Алтапрессвчера в 06:22

С января проценты по ипотеке пойдут вверх

Российская газетавчера в 04:00

Объём выданных ипотечных кредитов на Дону вырос в 1,6 раза

ГлобалМСК.ру03 января в 09:33

ЦБ РФ повысил коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом 10-20%

Финмаркет03 января в 04:29
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Экономика

Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП

Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено в 09:28
Экономика

Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году

Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Обновлено в 08:45
Экономика

Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон

По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика

Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению

С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
Обновлено в 01:25
Экономика

Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США

Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено в 06:58
Финансы

Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели

Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика

Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать

Основатель и владелец ведущей корейской компании компьютерных игр Nexon Ким Чжон Чжу принял решение продать все принадлежащие ему и его жене акции фирмы.
Обновлено в 07:31
Экономика

В Госдуме опасаются отложенных закупок ЦБ валюты

В Госдуме видят риски в отложенных покупках валюты в полном объеме в период 2019—2021 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Google увела от налогов $23 млрд через офшоры

Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы

Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году

Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено вчера в 07:39
Экономика

Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев

Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
Обновлено вчера в 04:50
Энергетика

Насколько вырастут цены на бензин в 2019 году

Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков.
Обновлено 03 января в 02:03
Экономика

Каких мигрантов в России станет меньше

В России станет меньше трудовых мигрантов.
Обновлено 03 января в 09:30
Экономика

В 2018 году в Пакистане зарегистрировано на 43% больше новых компаний

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в декабре 2018 года Комиссия зарегистрировала 1130 новых компаний, что на 43% больше, чем за такой же отчетный период в 2017 году.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

Российские аналитики назвали дату краха украинской экономики

Российские аналитики предполагают, что после президентских выборов Украина может объявить дефолт.
Обновлено в 09:16
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