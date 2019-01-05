В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.

с чего всё началось

Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам. "Русипотека ежемесячно измеряет ставку предложения совокупно по всему рынку, в ноябре она была 10,21 процента, в декабре - 10,31 процент", - отмечает Гордейко.

С января проценты по ипотеке пойдут вверх

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