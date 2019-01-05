Экономика
Средняя ставка в январе приблизится к 10,5 - 11 процентам. "Русипотека ежемесячно измеряет ставку предложения совокупно по всему рынку, в ноябре она была 10,21 процента, в декабре - 10,31 процент", - отмечает Гордейко.
Российская газетавчера в 04:00
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с чего всё началось
В начале года банки продолжат повышать ипотечные ставки. В среднем стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25-0,5 процента.Российская газетавчера в 04:00
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ЦБ РФ повысил коэффициент риска по ипотеке с первоначальным взносом 10-20%
Финмаркет03 января в 04:29
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Экономика
Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП
Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено в 09:28
Экономика
Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Обновлено в 08:45
Экономика
Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон
По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению
С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
Обновлено в 01:25
Экономика
Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США
Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено в 06:58
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели
Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
Крупнейшую корейскую компанию компьютерных игр решили продать
Основатель и владелец ведущей корейской компании компьютерных игр Nexon Ким Чжон Чжу принял решение продать все принадлежащие ему и его жене акции фирмы.
Обновлено в 07:31
Экономика
В Госдуме опасаются отложенных закупок ЦБ валюты
В Госдуме видят риски в отложенных покупках валюты в полном объеме в период 2019—2021 годов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Google увела от налогов $23 млрд через офшоры
Корпорация Google увела от налогов $22,7 млрд доходов с помощью дочерней компании Google Netherlands Holdings BV, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы
Стало известно, сколько Украина выплатит МВФ в 2019 году
Киев выплатит МВФ более 1,8 миллиарда долларов в 2019 году, сообщает издание "Украинские Новости".
Обновлено вчера в 07:39
Экономика
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллионов иностранцев
Грузию в 2018 году посетили более 8,6 миллиона иностранцев, что является новым рекордным показателем для страны, сообщил в пятницу премьер Мамука Бахтадзе.
Обновлено вчера в 04:50
Энергетика
Насколько вырастут цены на бензин в 2019 году
Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков.
Обновлено 03 января в 02:03
Экономика
Каких мигрантов в России станет меньше
В России станет меньше трудовых мигрантов.
Обновлено 03 января в 09:30
Экономика
В 2018 году в Пакистане зарегистрировано на 43% больше новых компаний
По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в декабре 2018 года Комиссия зарегистрировала 1130 новых компаний, что на 43% больше, чем за такой же отчетный период в 2017 году.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Российские аналитики назвали дату краха украинской экономики
Российские аналитики предполагают, что после президентских выборов Украина может объявить дефолт.
Обновлено в 09:16