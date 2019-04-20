Политика

С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев ДонбассаИзвестия 07:00

Представитель штаба опубликовал ссылки с выступлений Порошенко 2014–2015 годов, взятые с сайта украинского лидера. В материалах глава государства рассуждает о повстанцах в Донбассе. Дебаты Порошенко и его оппонента Зеленского прошли 19 апреля.
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Порошенко избавился от своих «повстанцев», Зеленский открестился от своих

Вести.Ru07:31

Порошенко совершил манипуляцию с «повстанцами» после дебатов

Взгляд.ру07:18

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из речи об ополченцах

РИА Новости06:24

С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

Известия07:00

Слова «повстанцы» удалили из выступления Порошенко 2015 года

News.ru06:53

Администрация Порошенко удалила слово «повстанцы» из его речи

Московский Комсомолец07:16

На сайте администрации Порошенко удалили слово «повстанцы» из его речи в 2015 году

Говорит Москва06:40
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Происшествия

Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье

Обновлено в 09:08
Происшествия

Двое подростков ранены при стрельбе в Москве

Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 15:30
Наука

Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации

Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Политика

«Деловая Россия» подсчитала ущерб стран ЕС от санкций против РФ

Сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров заявил, что ущерб стран Европейского союза из-за санкций против РФ превысил €100 млрд.
Обновлено в 08:52
Политика

Белорусский МИД обвинил посла России в разрушении отношений двух стран

МИД Белоруссии обвинил российского посла Михаила Бабича в разрушении «тесных и дружественных отношений двух братских народов».
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Во Владикавказе построят новое Северо-Кавказское суворовское училище

Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Общество

Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни

Обновлено в 10:26
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Протестующие в Париже начали поджигать машины

Обновлено в 09:31
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 10:32
Транспорт

Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев

Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
Обновлено в 10:35
Политика

В ВСУ отреагировали на слова Зеленского про повстанцев в ЛНР и ДНР

Обновлено в 05:40
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Политика

Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского

Примечательно, что в субботу, 20 апреля, на Украине объявлен день тишины перед выборами, когда запрещена любая политическая агитация.
Обновлено в 09:35
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Экономика

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки

Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Общество

Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети

Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Помимо прочего, Воронченко отметил, что украинские моряки хотят получить «конкретные ответы на конкретные вопросы», касающиеся национальной безопасности страны и дальнейшей судьбы военного флота.
Обновлено в 03:25
Общество

У юриста фонда Навального нашли квартиры на 51 миллион

У юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли недвижимость общей стоимостью 51 миллион рублей.
Обновлено в 10:47
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Религия

Православные христиане отмечают Лазареву субботу

Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Авто

«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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