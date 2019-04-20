Политика
С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев ДонбассаИзвестия 07:00
Представитель штаба опубликовал ссылки с выступлений Порошенко 2014–2015 годов, взятые с сайта украинского лидера. В материалах глава государства рассуждает о повстанцах в Донбассе. Дебаты Порошенко и его оппонента Зеленского прошли 19 апреля.
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Осипов осмотрел три сгоревших села в Забайкалье
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Происшествия
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Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:30
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Создан фононный лазер, способный обеспечить прорыв в обработке информации
Ведущий создатель технологии, Мишкат Бхаттачарийя, отмечает, что практические применения новой разработки могут обеспечить как минимум революцию в обработке данных.
Обновлено 18 апреля в 05:01
Политика
«Деловая Россия» подсчитала ущерб стран ЕС от санкций против РФ
Сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров заявил, что ущерб стран Европейского союза из-за санкций против РФ превысил €100 млрд.
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Политика
Белорусский МИД обвинил посла России в разрушении отношений двух стран
МИД Белоруссии обвинил российского посла Михаила Бабича в разрушении «тесных и дружественных отношений двух братских народов».
Обновлено вчера в 18:17
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Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
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Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
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Происшествия
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Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
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Транспорт
Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев
Мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля побывал на Параде трамваев.
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Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек
В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:09
Политика
Порошенко в день тишины выложил компромат на жену Зеленского
Примечательно, что в субботу, 20 апреля, на Украине объявлен день тишины перед выборами, когда запрещена любая политическая агитация.
Обновлено в 09:35
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
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Обновлено в 09:40
Общество
Медведева отреагировала на отписку Загитовой в соцсети
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Помимо прочего, Воронченко отметил, что украинские моряки хотят получить «конкретные ответы на конкретные вопросы», касающиеся национальной безопасности страны и дальнейшей судьбы военного флота.
Обновлено в 03:25
Общество
У юриста фонда Навального нашли квартиры на 51 миллион
У юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли недвижимость общей стоимостью 51 миллион рублей.
Обновлено в 10:47
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Транспорт
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В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58
Религия
Православные христиане отмечают Лазареву субботу
Сегодня, 20 апреля, православные христиане отмечают день воскресения Лазаря - Лазареву субботу.
Обновлено в 03:03
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29