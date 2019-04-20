С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев ДонбассаИзвестия 07:00

Представитель штаба опубликовал ссылки с выступлений Порошенко 2014–2015 годов, взятые с сайта украинского лидера. В материалах глава государства рассуждает о повстанцах в Донбассе. Дебаты Порошенко и его оппонента Зеленского прошли 19 апреля.

С сайта Порошенко удалили слово «повстанцы» в отношении ополченцев Донбасса

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