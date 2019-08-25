Общество

BFM.ruBFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Из российских магазинов уже в следующем году могут пропасть продукты с надписью «органические»

Эхо Москвы13:30

С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ

РИА Новости06:17

Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RU00:42

«Ъ» предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

Интерфакс03:58

Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

Коммерсантъ04:25

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

РБК01:45

Россияне могут лишиться зарубежной здоровой пищи

Московский Комсомолец04:55
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Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store - Счетная палата

Росстат оплатил контракт почти на 65 миллионов рублей, в рамках которого, в том числе, предполагалась разработка и выпуск приложений для App Store и Google Play, однако аудиторы Счетной палаты не смогли их найти, говорится в документах контрольного ведомства.
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Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил в среду информацию о том, что в четверг посетит Белоруссию, где встретится с президентом страны Александром Лукашенко.
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В Англии состоялись матчи второго раунда Кубка английской лиги.
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