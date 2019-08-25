Общество

BFM.ruBFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось

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Коммерсантъвчера в 18:42

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Из российских магазинов уже в следующем году могут пропасть продукты с надписью «органические»

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Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

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СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

РБК01:45

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