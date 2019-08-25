Общество
BFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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46-летняя Мария Миронова станет мамой во второй раз
RuNews24.ru 08:32
Общество
Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа
Lenta.ru вчера в 10:15
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru вчера в 09:05
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Армия и оружие
Военные США при кибератаке уничтожили важную для Ирана базу данных
Киберкомандование Вооруженных сил США при хакерской атаке на иранские компьютерные системы в июне 2019 года уничтожило важную для Тегерана базу данных.
Известия 17:20
Политика
Южная Осетия усилила охрану границы с Грузией
Действия силовиков координировали президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава республиканского КГБ Олег Ширан.
Политика Сегодня 10:59
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Космос
Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 28 августа
Любое космическое тело размером больше 100-150 метров, пересекающее орбиту Земли на расстоянии менее 7 479 894 километров (19,5 расстояний до Луны) зачисляется учеными в категорию «потенциально опасных».
Ридус вчера в 19:21
Здоровье
Учёные рассказали, кому нельзя есть сыр
Газета Кемерова 02:20
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Музыка
Умерла джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Джазовая певица Нэнси Холлоуэй умерла во Франции в возрасте 86 лет. Об этом сообщает AFP со ссылкой на её попечителя Кристофа Мути.
RT на русском 16:35
Экономика
В Москве в августе возник дефицит авокадо
Проблемы с авокадо в августе бывают каждый год, но сейчас дефицит сопровождается ростом цен, сообщил владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова.
Интерфакс 14:07
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Гаджеты
РБК: Сбербанк разрабатывает собственную «умную» колонку
Сбербанк начал разработку собственной «умной» колонки, сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к банку.
Коммерсантъ 02:59
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
Госдеп раскрыл цель несостоявшейся поездки сенаторов США в Россию
Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Газета.Ru 07:48
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия 09:14
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43