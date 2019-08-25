Общество
BFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Космос
Застрахованный робот Федор пристыковался к МКС
Как уже сообщало АСН, "Союз МС-14" после успешного старта 22 августа не смог состыковаться с МКС в субботу 24 августа.
Агентство страховых новостей вчера в 02:18
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Политика
Премьер-министр Украины покинул свой пост
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинул пост главы правительства страны.
Lenta.ru 12:27
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие
На Украине представлены новые данные о потерях под Иловайском
Напомним, что ранее тогдашний командир нацбата «Донбасс» и главари других экстремистских формирований, запрещённых в РФ, Семен Семенченко заявлял, что под Иловайском общие потери Украины составили около 2 тысяч человек.
Военное обозрение вчера в 22:54
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Путин прибыл в новый аэропорт «Гагарин» в Саратове
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт «Гагарин».
ФАН вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода
Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости 10:15
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Общество
Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями
«Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде», — пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
РБК 01:00
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Коломойский предложил снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Киев должен снять с Москвы некоторые санкции, введенные из-за ситуации в Донбассе.
РБК 06:28
Общество
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.
Татар-информ 01:28
Технологии
Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой
По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.
Astera 05:30
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Технологии
РЖД протестировали первый беспилотный электропоезд «Ласточка»
РЖД провели первый тестовый пробег скоростного электропоезда «Ласточка», оборудованного системой беспилотного вождения.
iReactor 03:58
Армия и оружие
В России началось серийное производство МиГ-35
Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось.
РИА Новости 11:28
Политика
Половина регионов поддержали инициативу Калужской области
42 региона Российской Федерации уже высказались в поддержку идеи сделать 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на Угре, общероссийской памятной датой.
Весть (Калужская область) вчера в 05:35
Общество
Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа
Интерфакс вчера в 09:55
Экономика
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа
"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
РИА Новости 10:16
Космос
Что почитать: контакт с пришельцами Эриксона, марсиане в Первую мировую и ретро-путеводитель космического туриста
Первая мировая война была трагедией, но закончилась она иначе.
Мир фантастики 04:24
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47