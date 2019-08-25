Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.

с чего всё началось

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».

С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

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