Общество
BFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 11:05
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Елена Бирюкова начала встречаться с Ильей Хорошиловым около десяти лет назад.
Woman.ru 02:21
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Футбол
Кверквелия рассказал, почему не играет за «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, почему не играет в составе «железнодорожников».
Чемпионат 11:27
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
Бомбардир.ру 06:28
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице. Об этом ее отец Андрис Лейкуцис сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Российская газета 10:08
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Армия и оружие
12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
Московский Комсомолец 10:33
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Происшествия
При обрушении здания в Новосибирске погибли люди
В результате обрушения здания в Новосибирске погиб один человек, сообщает ГУ МЧС по региону.
Росбалт 03:22
Происшествия
В Анапе арестовали экс-полицейских по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки.
RT на русском 12:43
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Интернет
В США экс-сотруднику Google предъявлено обвинение в краже технологий
Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
Life.ru вчера в 17:46
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
«Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.
RT на русском 13:56
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Политика
Соцопрос показал рекордный уровень доверия украинцев Зеленскому
Президент Украины Владимир Зеленский в течение первых 100 дней президентства заработал рекордный уровень доверия среди населения страны по сравнению с предшественниками, сообщает УНИАН со ссылкой на результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.
Rambler News Service 06:40
Общество
Алиментщиков заставят оплачивать аренду жилья и ипотеку бывших семей
Если документ будет одобрен, то отец будет обязан оплачивать аренду жилья или частично платежи по ипотеке бывшей жене и детям.
9111.ru 05:50
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15