Общество

BFM.ruBFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Из российских магазинов уже в следующем году могут пропасть продукты с надписью «органические»

Эхо Москвы13:30

Онищенко назвал органическую еду продуктом для людей из списка Forbes

Говорит Москва10:05

«Ъ» предупредил о риске исчезновения из магазинов органической еды из-за рубежа

Интерфакс03:58

С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ

РИА Новости06:17

Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

Коммерсантъ04:25

СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов

РБК01:45

Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RU00:42
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
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Прокуратура Северного округа штата Калифорния обвинила бывшего сотрудника компании Google Энтони Левандовски в похищении информации о беспилотных автомобилях компании, которая является коммерческой тайной.
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В Испании дети заболели «синдромом оборотня»

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Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США

Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
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