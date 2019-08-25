Экономика
BFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
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В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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В Пушкине душевнобольная женщина развела в квартире 600 крыс
Регион online 09:22
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Происшествия
В Испании 16 детей заболели «синдромом оборотня» из-за лекарств
В Испании 16 детей заболели «синдромом оборотня» из-за приема лекарств с миносидилом в составе. У пациентов растут волосы по всему телу.
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По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
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Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
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Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Армия и оружие
Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для своего истребителя
"Мы обеспокоены уходом военных технологий в Китай. Например, мы видим, китайский истребитель пятого поколения выглядит во многом как F-35.
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Авто
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В России до конца года в продаже появится новый кроссовер Geely SX11.
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Космическая миссия Индии опубликовала новые фотографии Луны
Индийская организация космических исследований опубликовала новые снимки Луны, сделанные камерой космического корабля Чандраян-2.
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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
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Политика
Сенатор США получил отказ в получении российской визы
На сайте конгрессмена указано, что российская сторона отказала американцу Джонсону в выдаче российского визы.
NewInform 26 августа в 21:32
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Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов
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46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
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Технологии
Названа приблизительная стоимость поездки на аэротакси в Москве
Пятнадцатиминутный полет на аэротакси в Москве обойдется примерно в 3 тыс. рублей, сообщил гендиректор «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько в среду, 28 августа.
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ТАСС вчера в 17:18
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На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
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Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
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Эд Ширан объявил об уходе со сцены
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Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
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Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
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