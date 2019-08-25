Общество

BFM.ruBFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция

Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.
Коммерсантъвчера в 18:42

Подробнее о событии

Из российских магазинов уже в следующем году могут пропасть продукты с надписью «органические»

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РБК01:45

Торговать по потребностям. Из–за запрета возвращать нераспроданные продукты исчезли некоторые товары

DP.RU00:42
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
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