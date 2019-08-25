Экономика
BFM.ruС российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году. Причина — вступление в силу с 1 января закона «Об органической продукции».
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с чего всё началось
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.Коммерсантъвчера в 18:42
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Наука
600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность
Пересмотреть временные рамки фаз менструального цикла решили специалисты из компании Natural Cycles под руководством Джонатана Булла (Jonathan Bull): для этого они проанализировали данные о 612613 менструальных циклах, собранных с помощью их приложения для определения фертильности (всего в выборку попали данные 124648 женщин).
N+1 вчера в 11:00
Общество
Опрос показал, как выросли траты россиян на сборы детей к школе
За последние два года траты родителей на подготовку детей к школе выросли почти в два раза, рассказали респонденты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о тратах россиян в связи с подготовкой детей к новому учебному.
Газета.Ru 14:09
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Авто
Петербургские автозаводы в июле увеличили производство на 8%
Gazeta.SPb 09:03
Политика
Глава Пентагона собирается в Европу. Обсуждать «сдерживание» России
Глава Пентагона Марк Эспер планирует в первых числах сентября посетить Европу для обсуждения мероприятий по «сдерживанию» России.
REGNUM 14:17
Культура
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.
Вокруг ТВ 06:31
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия
Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери
Родители 12-летней Алисы, которая умерла после несчастного случая в бассейне одного из отелей турецкого Бодрума, поблагодарили за поддержку всех, кто оказался небезучастен к судьбе их дочери.
Свободная Пресса 11:57
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым, отдав сдачу на развитие авиации
Осмотрев экспозиции при посещении Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС), Путин решил угостить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана нашим мороженым.
Хорошие новости 04:03
Общество
Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября
Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».
Коммерсантъ 12:42
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Происшествия
СК проверит сообщения о брошенном на полу инвалиде в доме-интернате
Следователи проверят информацию СМИ о том, как пожилого пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области оставили на полу.
Известия 10:43
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Экономика
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа
"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
РИА Новости 10:16
Политика
Партия «Слуга народа» подготовила сотни поправок в Конституцию Украины
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» подготовила 465 поправок в конституцию страны.
News.ru 11:51
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17