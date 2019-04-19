Экономика

С распадом СССР Мурманск потерял 30% населенияNord-News вчера в 19:58

В Мурманске с распадом Советского Союза население сократилось более чем на 30%. Эти данные приводит Eurasia Daily Monitor. Отмечается, что в целом каждый день население России сокращается примерно на 700 человек - это более чем 250 тысяч человек в год.
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Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Известиявчера в 10:55

Запад назвал чертову дюжину проблем экономики России

Московский Комсомолецвчера в 14:35

Экс-министр экономики: В России системный кризис

Национальная служба новостейвчера в 13:00

Американцы увидели искаженную картину экономики России

Взгляд.рувчера в 14:05

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

РИА Новости18 апреля в 21:12

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

БИЗНЕС Online18 апреля в 10:26

Business Insider (США): тринадцать невероятных фактов о российской экономике (Business Insider)

ИноСМИ18 апреля в 05:55
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Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

В Воронеже в ДТП с автобусом погибли 4 человека

В Воронеже в ДТП с автобусом и легковым автомобилем погибли 4 человека. Смертельная авария произошла рано утром 20 апреля.
Обновлено в 01:20
Единоборства

Штырков попал в больницу и не сразится с Кларком на турнире UFC

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвин Кларк заявил, что его поединок с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Иваном Штырковым отменен, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Венсан Кассель в третий раз стал отцом

Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.
Обновлено вчера в 17:58
Экономика

Ростуризм предлагает отменить взнос в «Турпомощь» за 2020 год

Федеральное агентство по туризму планирует обратиться в правительство России с инициативой об отмене взносов туроператоров в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" на 2020 год, если 2019-й удастся прожить без экстренных ситуаций и сохранить фонд в полном объеме, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено вчера в 06:57
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Игры

Нотр-Дам заново построили в игре No Man’s Sky

Обновлено вчера в 14:07
Авто

В России частично запретят праворульные автомобили

Обновлено 18 апреля в 21:42
Религия

Воскрешение смердящего Лазаря: зачем устроили праздник «Лазарева суббота»

За неделю до Пасхи (28 апреля в 2019 г.) православные отмечают два важных праздника: 20 апреля Лазареву субботу и 21 апреля Вербное воскресенье.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 17

В результате пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек, информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Корабли ВМС России примут участие в военном параде в Циндао

«Кроме китайской стороны в параде примут участие около 20 военных кораблей из более чем десяти стран, в том числе из России, Таиланда, Вьетнама и Индии», — цитирует его в субботу, 20 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 01:30
Общество

108-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Обновлено в 00:01
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 01:05
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Обновлено в 00:42
Хоккей

В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 21:11
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Последние длинные выходные, продолжительностью более пяти дней, ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Екатеринбурге

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля Hyundai, водитель KIA получил травму позвоночника и был госпитализирован.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Кандидат в президенты Украины, актер Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве со своим оппонентом по выборам Петром Порошенко заявил, что является результатом его ошибок.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено вчера в 10:04
Здоровье

Медсестру в Екатеринбурге уволили за сбор детских вещей

Медсестру Ирину Остафьеву (имя изменено по ее просьбе) из Екатеринбурга вынудили уволиться после того, как она организовала благотворительный сбор одежды и подгузников для новорожденных, находящихся на лечении в стационаре без родителей.
Обновлено в 01:00
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено 18 апреля в 10:21
Армия и оружие

Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено вчера в 15:19
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Анна Нетребко заболела и отменила концерты

Обновлено вчера в 22:12
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
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