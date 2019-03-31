Общество

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГООбщественное телевидение Приморья 29 марта в 00:39

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru. Так, для договоров ОСАГО, которые будут заключаться с 1 апреля, применят новый порядок расчета скидки за безаварийную езду. Так называемый коэффициент "бонус-малус".
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Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

РБК18:10

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

Общественное телевидение Приморья29 марта в 00:39

Вступает в силу новая система действия скидки за безаварийность в ОСАГО

ТАСС17:06

У водителей появится персональный бонус-малус

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Коммерсантъ29 марта в 10:29

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