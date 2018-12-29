Экономика
В России ставка НДС выросла с 18 до 20%
В России ставка НДС выросла с 18 до 20%SM News01:21
Норма вступила в силу с 1 января. Базовая ставка налога на добавленную стоимость в России с 1 января выросла с 18 до 20 процентов. Закон N 303-ФЗ вступил в силу с 1 января 2019 года.
SM News01:21
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Ставка налога на добавленную стоимость с сегодняшнего дня повышена с 18-ти до 20%
Эхо Москвывчера в 18:07
Повышение НДС с 1 января 2019 года: изменения, последствия и смысл инициативы
iReactor29.12.18 в 05:01
С 1 января в России повышаются практически все налоги для предпринимателей
Радио Business FM Челябинск29.12.18 в 01:05
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Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Энергетика
В России выросли акцизы на бензин
С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Банкнота в 500 евро доживает последние дни
Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено вчера в 11:59
Энергетика
Цена российского газа для Армении составит $165 за тысячу кубометров
«В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 долл. за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении на сайте «Газпрома».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет
В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика
Что изменится в российских законах в 2019 году
1 января вступает в силу закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 01:29
Экономика
Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда
Обновлено вчера в 08:31
Энергетика
В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
В России заработает сервис быстрых платежей
В январе заработает новый сервис платежной системы Банка России, так называемый сервис быстрых платежей.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Изменения бюджетного кодекса в России увеличат доходы регионов
Изменения Бюджетного кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, позволят бюджетам регионов получать прибыль от деятельности МФЦ и самостоятельно готовить инвестиционные обоснования различных проектов, что повлечет снижение расходов при их планировании, рассказали ТАСС депутаты профильных комитетов региональных парламентов.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика
Регионы получили новые правила зачисления акцизов
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке
Обновлено вчера в 05:55
Экономика
Расширяется список товаров, подлежащих маркировке
С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Будущее ждет. Что будет с криптовалютой в 2019 году
За последние 12 месяцев в индустрии произошло много событий, которые повлияли на развитие блокчейна и распространение криптовалют.
Обновлено 29.12.18 в 06:26
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 13:15 по мск поднялась на 1,808% — до $54,19 за баррель.
Обновлено вчера в 05:19