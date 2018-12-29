Экономика

В России ставка НДС выросла с 18 до 20%
SM News
01:21

Норма вступила в силу с 1 января. Базовая ставка налога на добавленную стоимость в России с 1 января выросла с 18 до 20 процентов. Закон N 303-ФЗ вступил в силу с 1 января 2019 года.
SM News01:21

Подробнее о событии

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

Вести.Ru02:48

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Российская газета00:27

В России вырос НДС

РБКвчера в 19:00

Ставка налога на добавленную стоимость с сегодняшнего дня повышена с 18-ти до 20%

Эхо Москвывчера в 18:07

Ставка НДС 20% действует на территории России с 1 января

ТАССвчера в 16:03

Повышение НДС с 1 января 2019 года: изменения, последствия и смысл инициативы

iReactor29.12.18 в 05:01

С 1 января в России повышаются практически все налоги для предпринимателей

Радио Business FM Челябинск29.12.18 в 01:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Экономика

В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве

Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Энергетика

В России выросли акцизы на бензин

С сегодняшнего дня, 1 января, в стране вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Банкнота в 500 евро доживает последние дни

Справедливости ради, последние банкноты в 500 евро были выпущены в 2014 году.
Обновлено вчера в 11:59
Энергетика

Цена российского газа для Армении составит $165 за тысячу кубометров

«В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена российского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит $165 долл. за 1 тыс. куб. м», — говорится в сообщении на сайте «Газпрома».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика

В Свердловской области 2019 год начнут с займов в бюджет

В Свердловской области власти планируют в 2019 году привлечь коммерческие кредиты в размере порядка 5,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика

Что изменится в российских законах в 2019 году

1 января вступает в силу закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Обновлено в 01:29
Экономика

Michael Kors купил Versace за $2,12 миллиарда

Обновлено вчера в 08:31
Энергетика

В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

В России заработает сервис быстрых платежей

В январе заработает новый сервис платежной системы Банка России, так называемый сервис быстрых платежей.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика

Изменения бюджетного кодекса в России увеличат доходы регионов

Изменения Бюджетного кодекса РФ, которые вступают в силу с 1 января 2019 года, позволят бюджетам регионов получать прибыль от деятельности МФЦ и самостоятельно готовить инвестиционные обоснования различных проектов, что повлечет снижение расходов при их планировании, рассказали ТАСС депутаты профильных комитетов региональных парламентов.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика

Регионы получили новые правила зачисления акцизов

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, устанавливающий новые правила зачисления доходов от акцизов в региональные бюджеты, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика

Highland Gold завершила покупку рудника «Валунистый» на Чукотке

Обновлено вчера в 05:55
Экономика

Расширяется список товаров, подлежащих маркировке

С 1 января правительство РФ наделяется полномочиями по определению списка товаров, подлежащих обязательной маркировке, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика

Будущее ждет. Что будет с криптовалютой в 2019 году

За последние 12 месяцев в индустрии произошло много событий, которые повлияли на развитие блокчейна и распространение криптовалют.
Обновлено 29.12.18 в 06:26
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 2%

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 13:15 по мск поднялась на 1,808% — до $54,19 за баррель.
Обновлено вчера в 05:19
ещё по теме
Главное