Норма вступила в силу с 1 января. Базовая ставка налога на добавленную стоимость в России с 1 января выросла с 18 до 20 процентов. Закон N 303-ФЗ вступил в силу с 1 января 2019 года.

В России ставка НДС выросла с 18 до 20%

Экономика Экономика В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.

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Энергетика Энергетика В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.

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