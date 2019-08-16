Общество
К организаторам несогласованных акций в Москве поданы искиРоссийская газета 12:00
Как указывает истец, 27 июля 2019 года в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки. Простой транспортных средств произошел из-за перекрытия проезжей части участниками несогласованной акции в разных частях города.
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Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Кино
Иван Охлобыстин написал автобиографический роман
Обновлено в 09:45
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено 14 августа в 21:44
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3
Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур
Обновлено в 11:32
Наука
Ученые выяснили, как добиться от женщин интима
Обновлено в 07:41
Политика
Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы
Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин лично пригласил американского коллегу Доналдьа Трампа посетить празднование Дня Победы в Москве во время встречи с ним на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым
В больнице продолжает оставаться один человек 154 пассажира самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", который накануне совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отказались от поездки в Крым, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:32
Экономика
ЦБ рекомендовал МФО повысить качество информирования клиентов
Банк России рекомендовал микрофинансовым организациям (МФО) обратить внимание на ряд недобросовестных практик, в том числе на качество информирования клиентов об услугах МФО на всех этапах сделки, следует из сообщения пресс-службы ЦБ.
Обновлено в 11:03
Общество
В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Экономика
Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей с 2020 года
Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Обновлено в 07:57
Футбол
Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции, в отличие от России»
35-летний Ещенко в нынешнем сезоне пока выигрывает конкуренцию на правом фланге обороны «Спартака» у молодого воспитанника клуба Николая Рассказова и принял участие уже в 3 матчах РПЛ и ответном поединке против «Туна» на «Открытие Арене».
Обновлено в 11:12
Политика
Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Космос
Обнаружены три новые звезды Бета-Цефея
Обновлено вчера в 12:29
Футбол
Спортдиректор ФК «Тун» в матчах со «Спартаком» не почувствовал разницы в классе команд
Спортивный директор швейцарского футбольного клуба "Тун" Андрес Гербер в матчах третьего отборочного раунда Лиги Европы против российского "Спартака" не почувствовал большой разницы между командами на поле.
Обновлено в 10:39
Космос
Математики ЮУрГУ создали систему уравнений для описания превращений во Вселенной
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Борьба с раком в Удмуртии: онкодесант, лекции и усиление всех служб
По словам главного внештатного онколога Удмуртии, в регионе уже по итогам 2018 года относительный показатель смертности населения от злокачественных новообразований составил 179,1 случай на 100 тыс. населения.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Крыму во время драки убили начальника МЧС
В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко.
Обновлено в 10:20
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Политика
Президент Абхазии встретился с Захарием Джиоевым
16 августа в Сухуме состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России Захарием Джиоевым, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Обновлено в 11:46
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Хоккей
«Яндекс» купил эксклюзивные права на показ матчей НХЛ в России
«Яндекс» купил эксклюзивные права на трансляцию матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в России.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59