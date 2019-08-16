Как указывает истец, 27 июля 2019 года в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки. Простой транспортных средств произошел из-за перекрытия проезжей части участниками несогласованной акции в разных частях города.

К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски

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