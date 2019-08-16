Общество

К организаторам несогласованных акций в Москве поданы искиРоссийская газета 12:00

Как указывает истец, 27 июля 2019 года в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки. Простой транспортных средств произошел из-за перекрытия проезжей части участниками несогласованной акции в разных частях города.
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К организаторам несогласованных акций в Москве подали иски о возмещении 13 млн рублей ущерба

Новая газета11:48

С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

РБК11:18

К организаторам акции 27 июля в Москве подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

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К организаторам акций в Москве поданы иски на сумму порядка 13 млн рублей

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Дождь11:15

На организаторов несогласованных акций в Москве подали в суд

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