Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к ЯшинуРБК 16:18
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
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Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено в 12:02
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 14:39
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44
Политика
ЦИК Украины объявил итоги выборов в Раду
Согласно закону, официальные итоги выборов будут объявлены Центральной избирательной комиссией Украины до 5 августа.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп пожаловался на кондиционеры в Белом доме
Президент США Дональд Трамп пожаловался на неудовлетворительную работу кондиционеров в Белом доме, появившихся, как он считает, при его предшественнике Бараке Обаме.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Жителей села Норск Амурской области эвакуируют из-за паводка
За сутки вода подтопила еще более 200 дворовых территорий, передает ОТР. В селе Норск спасатели эвакуируют жителей и укрепляют дамбу.
Обновлено вчера в 05:12
Космос
NASA опубликовало новые снимки Млечного пути и скопления галактик
Обновлено 24 июля в 06:04
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 21:06
Футбол
Бэйл подпишет трехлетний контракт с китайским клубом
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Китае. Как сообщает источник, валлиец планирует переход в «Цзянсу Сунин».
Обновлено в 18:53
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Политика
Трамп выступил на фоне измененного герба США с двуглавым орлом
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Землетрясения на Филиппинах унесли жизни 5 человек
В результате двух землетрясений, произошедших в субботу, 27 июля, на Филиппинах, погибли, по меньшей мере, пять человек, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено в 21:16
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Общество
Лесные пожары в Сибири объяснили погодой
Обновлено в 11:41
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 млн
Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Политика
Сальвини выпил кофе за здоровье Макрона
Вице-премьер Италии, министр внутренних дел Маттео Сальвини в прямой трансляции на своей странице в Twitter в четверг, 25 июля, раскритиковал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу о нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:27
Авто
Стало известно, почему сложно продать подержанную китайскую машину
Ну и третьей основной причиной, почему сложно продать подержанную китайскую машину, являются сложности в поиске запчастей, ведь в основном их приходится заказывать в Китае, а доставка занимает много времени.
Обновлено в 12:25
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено в 14:06
Общество
Православный епископ объяснил школьникам происхождение геев
Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.
Обновлено в 13:43
Происшествия
В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага
Как сообщила в пятницу прокуратура республики, фигурантка признана виновной в надругательстве над государственным флагом и государственным гербом РФ.
Обновлено в 09:06
Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки Boeing
Обновлено в 10:12
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37