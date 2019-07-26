Происшествия
С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к ЯшинуРБК 16:18
Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
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Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 10:33
Общество
Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля.
Обновлено в 14:36
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Pixel 3A помогли Google удвоить продажи смартфонов
Общий объем продаж устройств Pixel во 2-м квартале вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 10:35
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено в 07:22
Политика
Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино
"Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.
Обновлено в 18:15
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов.
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета
Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.
Обновлено в 19:24
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
«Ювентус» хочет оформить трансфер Лукаку, обменяв его на Дибалу
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Виторган и Собчак поспорили в Instagram
Журналистка Ксения Собчак поскандалила с бывшим мужем актером Максимом Виторганом, прокомментировав его пост в социальной сети Instagram.
Обновлено в 19:11
Политика
США и Украина пытались забрать черные ящики МН17
Обновлено 24 июля в 23:20
Общество
Путин увеличил штрафы за полеты дронов над запретными зонами
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за полеты дронов на запрещенных территориях.
Обновлено в 13:04
Происшествия
СМИ: семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде
Семь человек получили травмы и были госпитализированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадской провинции Онтарио.
Обновлено в 18:57
Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Остановивший вирус WannaCry хакер избежал тюрьмы в США
Остановивший в 2017 году вирус-вымогатель WannaCry британский программист и специалист по кибербезопасности Маркус Хатчинс избежит тюремного заключения в США, которое ему грозило за создание другого вредоносного ПО.
Обновлено в 16:23
Политика
Трамп выступил на фоне двуглавого орла
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Обновлено вчера в 05:39
Футбол
«Вильярреал» подписал игрока «Фулхэма»
Уроженец Камеруна стал игроком "Фулхэма" в 2018 году после его трансфера из "Марселя". В сезоне 2018/19 полузащитник провёл 22 матча.
Обновлено в 15:39
Экономика
Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали на 7%
Обыкновенные акции «Газпрома» увеличились в цене на Московской бирже на 7%, до 226,83 рубля за бумагу.
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено в 10:44