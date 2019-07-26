Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.

С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Происшествия Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара» Российскую певицу и телеведущую Аниту Цой увезли на скорой помощи с музыкального фестиваля "Жара", который проходит в столице Азербайджана с 25 по 28 июля.

Политика На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Общество Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Гаджеты Pixel 3A помогли Google удвоить продажи смартфонов Общий объем продаж устройств Pixel во 2-м квартале вырос более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика Трамп пригрозил скорым введением пошлин на французское вино "Американские вина прекрасны", - добавил президент США. Ранее Трамп в твиттере уже пригрозил Франции такими мерами.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Происшествия Направлявшийся из Баку в Дубай борт вернулся в аэропорт вылета Из-за сработавшего датчика дыма пассажирский Airbus A-319 авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Баку — Дубай, вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.

Космос Астрономы нашли умирающего двойника Солнца Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.

Шоу-бизнес Виторган и Собчак поспорили в Instagram Журналистка Ксения Собчак поскандалила с бывшим мужем актером Максимом Виторганом, прокомментировав его пост в социальной сети Instagram.

Общество Путин увеличил штрафы за полеты дронов над запретными зонами Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за полеты дронов на запрещенных территориях.

Происшествия СМИ: семь человек пострадали в результате крупной аварии в Канаде Семь человек получили травмы и были госпитализированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в канадской провинции Онтарио.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Происшествия Остановивший вирус WannaCry хакер избежал тюрьмы в США Остановивший в 2017 году вирус-вымогатель WannaCry британский программист и специалист по кибербезопасности Маркус Хатчинс избежит тюремного заключения в США, которое ему грозило за создание другого вредоносного ПО.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.

Футбол «Вильярреал» подписал игрока «Фулхэма» Уроженец Камеруна стал игроком "Фулхэма" в 2018 году после его трансфера из "Марселя". В сезоне 2018/19 полузащитник провёл 22 матча.

Экономика Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41% Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Политика МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Экономика Акции «Газпрома» подорожали на 7% Обыкновенные акции «Газпрома» увеличились в цене на Московской бирже на 7%, до 226,83 рубля за бумагу.