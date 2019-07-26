Политика

С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к ЯшинуРБК 16:18

Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.
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К Илье Яшину и в штаб Дмитрия Гудкова пришли с обысками

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К Яшину домой пришли с обыском

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С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину

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