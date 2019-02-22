С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языкеREGNUM 05:44

с чего всё началось

Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке. Об этом говорится в соответствующем указе президента республики, аннотация которого опубликована 22 февраля изданием Zakon.kz.

С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке

Экономика Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% В Министерстве труда и социальной защиты предложили проиндексировать социальные пенсии на два процента.

Политика Украинские претендентки на «Евровидение» ответили на вопрос о Крыме Финалистки отбора на конкурс «Евровидение 2019» из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк — деликатно ответили на вопрос о принадлежности Крыма.

Происшествия Двух генералов внутренних войск МВД осудили за взятки Ростовский гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта запаса Леонида Кривоноса, экс-начальника штаба того же командования генерал-майора Андрея Головацкого и капитана запаса Минобороны Вадима Зуева виновными в получении взяток и мошенничестве.

Космос Рогозин заявил, что корабль «Федерация» не будет летать на МКС Новый российский пилотируемый корабль "Федерация", который планируют переименовать, не будет использоваться для полетов на Международную космическую станцию (МКС), а отправится на Луну и в дальний космос.

Футбол Дмитрий Черышев: не считаю, что «Зениту» повезло с «Вильярреалом» Отец российского футболиста испанской "Валенсии" Дениса Черышева и главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев заявил, что не считает, что петербургскому "Зениту" повезло с "Вильярреалом", который достался "сине-бело-голубым" в соперники по 1/8 финала Лиги Европы.

Спорт Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию, несмотря на падение.

ЖКХ Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».

Происшествия В кортеж молдавского президента врезался автомобиль Одна из машин кортежа президента Молдавии Игоря Додона попала в аварию. В результате инцидента никто пострадал, сообщает 21 февраля ТАСС.

Интернет Facebook отказался от слежки за пользователями В американской компании Facebook решили отказаться от своих мобильных приложений, которые могли вести слежку за пользователями, сообщает TechCrunch.

Космос Рогозин опроверг проблемы при запуске спутника EgyptSat-A Запуск ракеты «Союз» со спутником связи EgyptSat-A прошел успешно, никакой критической ситуации нет, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Политика МИД назвал провокацией утверждения об избирательном голоде в СССР МИД России отмечает, что трактовать общую для всех народов СССР трагедию как "истребление" отдельных народов - "умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения".

Политика ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе «Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

Футбол Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Общество Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

Происшествия Из-за дизентерии в московских детсадах могли возбудить дело Следственный комитет мог возбудить уголовное дело по факту массового заражения детей дизентерией в московских детсадах.

Политика Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых.

Армия и оружие Ирану удалось взломать системы контроля беспилотника США MQ-9 Reaper Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана генерал Хаджизаде сообщил в четверг, что его подчиненные смогли осуществить незаметное проникновение в системы контроля над некоторыми американскими БПЛА в Сирии и Ираке.

Футбол Александр Медведев сменил Сергея Фурсенко на посту президента «Зенита» Президентом и генеральным директором футбольного клуба "Зенит" назначен Александр Медведев, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".

Шоу-бизнес Ксения Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с Матильдой В начале недели на собственном YouTube-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила интервью со своей близкой подругой и бывшей женой Сергея Шнурова Матильдой.