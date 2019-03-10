Футбол

С «новосельем»: гол Джикии принёс «Спартаку» победу в дерби с «Динамо»Евро-футбол.ру 13:56

В центральном матче 19-го тура РПЛ "Динамо" принимало "Спартак" в Химках. "Красно-белые" своеобразно поздравили своих непримиримых соперников с несостоявшимся новосельем: исход московского дерби решил единственный гол Георгия Джикии со штрафного.
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