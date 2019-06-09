Общество

С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человекРБК 06:06

С начала основного периода сдачи ЕГЭ в мае от экзаменов были отстранены 522 человека — за шпаргалки и использование мобильных телефонов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. По данным ведомства, у 223 человек обнаружили телефоны — их удалили с экзамена, у 219 — шпаргалки.
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С начала сдачи ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили более 500 человек

РБК06:06

На ЕГЭ в 2019 году за нарушения удалили свыше 500 человек

Известия04:31

С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя

RT на русском04:02

В России с ЕГЭ за нарушения удалили 522 человека

Интерфакс04:10

В Рособрнадзоре подсчитали нарушителей на ЕГЭ

Газета.Ru03:53

С экзаменов с начала ЕГЭ-2019 удалили более 500 нарушителей

РИА Новости03:43

Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ

Говорит Москва03:57
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