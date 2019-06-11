С начала года отток капитала из России увеличился в два разаRuNews24.ru 01:34

с чего всё началось

Отток капитала из России с января по май составил $35,2 млрд – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель почти достиг 19 млрд. Статистику приводит Центробанк.

С начала года отток капитала из России увеличился в два раза

Происшествия Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Политика Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Происшествия Применение полицейскими силы сочли признаком непрофессионализма Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских.

Происшествия В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.

Происшествия В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали.

Футбол Йович прошел медосмотр перед своей презентацией в «Реале» Новичок «Реала» Лука Йович сегодня успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.

Политика Борис Джонсон начал борьбу за пост Мэй Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт своей избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер- министра Соединенного Королевства, передает Reuters.

Политика Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Здоровье Медики призвали воздержаться от мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что, если быстро съесть мороженое на жаре, можно простудиться.

Путешествия Туристы проявляют интерес к Чернобыльской зоне отчуждения в Беларуси Туристы проявляют интерес к белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения, но пропускная способность пока небольшая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина.

Политика Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал в видеообращении на инцидент с разрушением установленного в Кизляре чеченского дорожного знака группой молодых людей.

Политика США продолжат поддерживать идею предоставления Грузии членства в НАТО Соединённые Штаты продолжат поддерживать идею предоставления Грузии членства в НАТО.

Политика Макрон анонсировал переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении в ближайшее время встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Авто Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России Дилеры LADA в России запустили продажи нового "внедорожного" универсала LADA Granta Cross.

Политика Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

Армия и оружие Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Общество 45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.