С начала года отток капитала из России увеличился в два разаRuNews24.ru 01:34

с чего всё началось

Отток капитала из России с января по май составил $35,2 млрд – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель почти достиг 19 млрд. Статистику приводит Центробанк.

С начала года отток капитала из России увеличился в два раза

Происшествия Применение полицейскими силы сочли признаком непрофессионализма Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских.

Политика Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Гаджеты Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора» Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Происшествия Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Экономика Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.

Происшествия МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Армия и оружие «Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15 Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.

Происшествия Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.

Политика Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

Политика Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».

Шоу-бизнес Соблазнительная Елена Корикова показала фигуру в бикини Актриса поделилась красноречивой фотографией с отдыха на море, представ в кадре в одном только купальнике бикини.

Политика Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.

Кино Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.

Политика Китайский МИД расшифровал послание Путина В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Общество Екатерина Шульман опровергла информацию о своем задержании Ранее МБХ-Медиа сообщали, что полиция задержала политолога Екатерину Шульман, продюсера телеканала «Дождь» Надин Лахбаби и SMM-редактора «Дождя» Елизавету Тюрину.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Политика В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Авто Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.