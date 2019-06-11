Экономика
С начала года отток капитала из России увеличился в два разаRuNews24.ru 01:34
Отток капитала из России с января по май составил $35,2 млрд – в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель почти достиг 19 млрд. Статистику приводит Центробанк.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.Коммерсантъвчера в 12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Происшествия
Применение полицейскими силы сочли признаком непрофессионализма
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Иван Приходько: На севере Горловки в Зайцево горит дом
Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка
В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»
Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено 10 июня в 16:43
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Космос
Супервспышки могут угрожать Земле
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 07:28
Экономика
Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах
Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая
Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную атаку Израиля
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Захарова ответила Болтону на заявление о слухах про разногласия в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, что Россия, Китай и некоторые другие страны распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 07:14
Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Соблазнительная Елена Корикова показала фигуру в бикини
Актриса поделилась красноречивой фотографией с отдыха на море, представ в кадре в одном только купальнике бикини.
Обновлено в 06:38
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Политика
Китайский МИД расшифровал послание Путина
В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:05
Общество
Екатерина Шульман опровергла информацию о своем задержании
Ранее МБХ-Медиа сообщали, что полиция задержала политолога Екатерину Шульман, продюсера телеканала «Дождь» Надин Лахбаби и SMM-редактора «Дождя» Елизавету Тюрину.
Обновлено в 08:18
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Политика
В Киеве ожидают решения Гааги по иску к России до конца года
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что украинская сторона рассчитывает до конца года получить решение третейского суда в Гааге о юрисдикции по разбирательству о правах в морских зонах в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол
Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу
Обновлено в 08:15
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28