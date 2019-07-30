Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиянВести.Ru 06:32
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Читать в источнике
Оценить393
с чего всё началось
Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.РИА Новости02:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Общество
Минсельхоз оценил масштабы гибели пчел в России
Позже официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано подчеркнула, что в 2011 году по инициативе Минэкономразвития у ведомства «почти полностью были изъяты и в дальнейшем никому не переданы» полномочия по надзору за безопасным использованием пестицидов, в результате их бесконтрольное использование привело к массовой гибели пчел в России.
Обновлено в 10:25
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика
Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:37
Технологии
«Норбит» внедрила CRM-систему в страховой компании «Согласие»
«Норбит» (входит в группу «Ланит») объявила о завершении очередного этапа внедрения CRM-системы на платформе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие».
Обновлено в 04:48
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Средний размер назначенных пенсий в июне 2019 года составил 14 тысяч 168 рублей и по сравнению с июнем 2018 года увеличился на 6,2%, говорится в основном докладе Росстата.
Обновлено в 09:12
Экономика
Аналитики считают неизбежным переход «Яндекса» государству
Ранее в поддержку компании "Яндекс" выступал Герман Греф, занимающий пост гендиректора "Сбербанка", но теперь, по мнению аналитиков, он не будет участвовать, а среди акционеров, вероятнее всего, появятся госструктуры.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Футбол
«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время
В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Сроки краха Украины назвали в Киеве
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что через три года государство Украина может перестать существовать.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина
Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено вчера в 16:42
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Арестован начальник уголовного розыска в Приморье
В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Происшествия
Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания
Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по катастрофе MH17
Немецкий частный детектив Йозеф Реш рассказал РИА "Новости", что пытался передать Нидерландам добытые им материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях Совместной следственной группы (ССГ) в июне.
Обновлено в 10:03
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Шоу-бизнес
Взрослая дочь Веры Брежневой поучаствовала в постельной фотосессии
Напомним, дочь Веры Брежневой Соня Киперман впервые показала красавца-бойфренда.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Муж Жасмин объявлен в международный розыск
Муж певицы до сих пор находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, но, несмотря на это, Шор покинул Молдавию.
Обновлено в 04:00
Финансы
Объем средств населения в банках составил 28,98 трлн рублей
По оценке Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объем средств населения в банках по состоянию на 1 июля составил 28,98 трлн руб. С начала года рост составил 4,1%.
Обновлено в 08:10
Футбол
Рейнгольд — об уходе Фернандо: «Это все печально. „Спартак“ ведет разрушительную политику»
Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды бразильского полузащитника Фернандо.
Обновлено в 06:33