Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.

с чего всё началось

Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

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