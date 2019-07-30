Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиянИзвестия вчера в 10:28

Ежегодно фиксируется большое число инсультов, инфарктов и сердечных приступов. Турция остается самым популярным направлением пляжного отдыха для российских туристов. Так, в 2018 году курорты Антальи посетили 4,8 млн россиян, а в 2019 году на отдыхе здесь уже побывали 2,7 млн.
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с чего всё началось
«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — цитирует Рогозу РИА Новости
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RT на русскомвчера в 07:26

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Отдых в Турции сгубил десятки россиян. Или больше?

Телеканал 360°вчера в 15:13

Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье

Московский Комсомолецвчера в 02:39

Россиян предупредили о смерти десятков туристов в Анталье с начала года

РБКвчера в 07:40

Десятки россиян умерли на популярном курорте в Турции

URA.Ruвчера в 04:25

Туристов предупредили об опасности поездок на популярный у россиян курорт

Lenta.ruвчера в 06:44

Генконсул: десятки россиян умерли на курорте в Анталье

РЕН ТВвчера в 03:58

Десятки россиян умерли на курорте в Анталии

Газета.Ruвчера в 12:20
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:31, Ашберн

В Анталью за смертью едут россияне

Вести.UZвчера в 08:37
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Энергетика

Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Автоспорт

Жан Тодт: «Шумахер не сдается и продолжает биться за свое здоровье»

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Михаэля Шумахера.
Обновлено вчера в 12:54
Общество

Академик РАН рассказал, когда вернется лето

Заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета академик РАНВладимир Мельников сообщил в беседе URA.RU, что теплая, характерная для лета погода вернется в российские регионы на смену нынешней «осенней» лишь на следующей неделе.
Обновлено в 03:10
Политика

Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального

Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Здоровье

Алексей Текслер раскритиковал оптимизацию в медицине

«Признаем прямо: само слово „оптимизация“ в медицине стало синонимом ухудшения, сокращения, недоступности лечения», — говорится в статье.
Обновлено в 02:28
Футбол

Зидан: Бэйл не поехал на Audi Cup, потому что не в форме

Обновлено вчера в 18:25
Общество

AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами

Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику

В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Авто

Changan объявил стоимость кроссовера Changan CS35 Plus для России

Обновлено вчера в 12:06
Гаджеты

На серверном рынке AMD может заручиться материальной поддержкой Google

Источник изображения: AMD Как отмечают эксперты Lynx Equity Research со страниц ресурса Seeking Alpha, процессорами AMD EPYC активно интересуется интернет – гигант Google.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Футбол

Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Происшествия

Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Экономика

В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

Обновлено вчера в 07:18
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве

Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика

Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на заявление главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.
Обновлено в 00:01
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар

Обновлено в 01:31
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве

Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Музыка

Саратовский музыкант обвинил Максима Фадеева в плагиате

Саратовский музыкант публично обвинил Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено в 02:45
Футбол

Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»

Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили за плохие результаты в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области

Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»

Обновлено в 03:20
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