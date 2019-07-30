с чего всё началось

Ежегодно фиксируется большое число инсультов, инфарктов и сердечных приступов. Турция остается самым популярным направлением пляжного отдыха для российских туристов. Так, в 2018 году курорты Антальи посетили 4,8 млн россиян, а в 2019 году на отдыхе здесь уже побывали 2,7 млн.

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

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Общество Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).

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Гаджеты На серверном рынке AMD может заручиться материальной поддержкой Google Источник изображения: AMD Как отмечают эксперты Lynx Equity Research со страниц ресурса Seeking Alpha, процессорами AMD EPYC активно интересуется интернет – гигант Google.

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