Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиянИзвестия вчера в 10:28
Ежегодно фиксируется большое число инсультов, инфарктов и сердечных приступов. Турция остается самым популярным направлением пляжного отдыха для российских туристов. Так, в 2018 году курорты Антальи посетили 4,8 млн россиян, а в 2019 году на отдыхе здесь уже побывали 2,7 млн.
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с чего всё началось
«Если говорить о печальной статистике, то, к сожалению, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками», — цитирует Рогозу РИА Новости.RT на русскомвчера в 07:26
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Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Московский Комсомолецвчера в 02:39
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Энергетика
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Обновлено вчера в 13:23
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Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
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Автоспорт
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Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья семикратного чемпиона мира в «Формуле-1» Михаэля Шумахера.
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Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
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Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
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Обновлено вчера в 05:58
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Авто
Changan объявил стоимость кроссовера Changan CS35 Plus для России
Обновлено вчера в 12:06
Гаджеты
На серверном рынке AMD может заручиться материальной поддержкой Google
Источник изображения: AMD Как отмечают эксперты Lynx Equity Research со страниц ресурса Seeking Alpha, процессорами AMD EPYC активно интересуется интернет – гигант Google.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
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Происшествия
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Экономика
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Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
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Иркутский губернатор назвал безответственными слова о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на заявление главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой.
Обновлено в 00:01
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар
Обновлено в 01:31
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Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, следует из опубликованного СК РФ видео допроса.
Обновлено в 03:20
Музыка
Саратовский музыкант обвинил Максима Фадеева в плагиате
Саратовский музыкант публично обвинил Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено в 02:45
Футбол
Жозе Моуринью: «Не думал о работе в бундеслиге»
Напомним, последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили за плохие результаты в декабре 2018 года.
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Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»
Обновлено в 03:20