Путешествия

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиянРИА Новости 02:57

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
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с чего всё началось

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.
РИА Новости02:57

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В смерти десятков россиян на отдыхе в Турции обвинили систему «все включено»

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РИА Новости02:57

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Lenta.ru06:44
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон

В Анталью за смертью едут россияне

Вести.UZ08:37
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон
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Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Технологии

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Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.
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Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Общество

Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»

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Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

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Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино

Владимир Машков рассказал, что вернется в кино в том случае, если «наладится моя работа».
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Украина отметит День независимости в новом формате

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Третий за день человек упал на рельсы в московском метро

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Культура

В Казани обсудили реализацию национального проекта «Культура»

Национальный проект «Культура» планируется реализовать до 2024 года.
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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту

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На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС

В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
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Задержанный за повреждение автомобиля Земфиры мужчина объяснил свой поступок желанием привлечь внимание певицы, которая на протяжении четырех лет отказывает ему в личной встрече.
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