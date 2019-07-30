Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиянРИА Новости 02:57
Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.
Читать в источнике
Оценить339
с чего всё началось
Российским туристам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в турецкой Анталье Олег Рогоза.РИА Новости02:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:07, Вашингтон
Экономика
В рамках проекта по борьбе с бедностью регионы получат 7 млрд рублей
Регионы, которые вошли в пилотный проект по борьбе с бедностью, получат в 2020 году 7 млрд рублей.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Климкин рассказал об эмоциональном разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг распространившуюся информацию о том, что он якобы поссорился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.
Обновлено в 08:59
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Политика
Депутат предложила бомбить горящую тайгу в Сибири
Депутат Заксобрания Алтайского края от ЛДПР Евгения Боровикова предложила потушить лесные пожары в Сибири, сбросив на тайгу бомбу.
Обновлено в 04:22
Футбол
Четыре футболиста РПЛ попали в топ-50 молодых талантов Европы
УЕФА опубликовал на своем официальном сайте список 50 лучших молодых футболистов, которые, по мнению организации, могут проявить себя в новом сезоне.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Мальчик в Омске провалился в яму с кипятком
Обновлено в 03:17
Авто
Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Технологии
Кошелек Blockchain запустил собственную криптобиржу
Кошелек Blockchain запустит собственную криптовалютную биржу.
Обновлено в 08:52
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Общество
Госдуму попросили о блокировке BlaBlaCar и «Яндекс.Автобусы»
В перечень попали BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и другие.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест Навального
Обновлено в 09:00
Политика
Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в пяти регионах России
Обновлено в 07:50
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено вчера в 13:52
Кино
Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино
Владимир Машков рассказал, что вернется в кино в том случае, если «наладится моя работа».
Обновлено в 02:17
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Общество
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров
На улицах Сочи появились большие американские тараканы, длина которых с усами достигает девяти сантиметров.
Обновлено в 07:02
Политика
ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Культура
В Казани обсудили реализацию национального проекта «Культура»
Национальный проект «Культура» планируется реализовать до 2024 года.
Обновлено в 07:55
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Минобороны через суд отменило выплаты вдове забайкальского военного, погибшего в Сирии
Обновлено в 04:43
Политика
Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту
65-летний житель Красноуфимска попал под статью КоАП РФ из-за своей нетерпеливости.
Обновлено в 07:35
Политика
На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
В украинском городе Золочев во Львовской области прошли торжественные мероприятия по перезахоронению 29 солдат из дивизии СС «Галичина».
Обновлено в 02:43
Происшествия
Разбивший машину Земфиры поклонник четыре года преследует певицу
Задержанный за повреждение автомобиля Земфиры мужчина объяснил свой поступок желанием привлечь внимание певицы, которая на протяжении четырех лет отказывает ему в личной встрече.
Обновлено в 07:02