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с чего всё началось

Из года в год фиксируется значительное число инфарктов, инсультов, сердечных приступов.

С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян

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